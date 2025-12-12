Anna-Maria Ferchichi will nie mehr auf Bodyguards verzichten

Anna-Maria Ferchichi (44) hat in einer Instagram-Fragerunde offen über das Thema Sicherheit gesprochen. Auf die Frage eines Fans, ob ihre Familie in Deutschland noch Personenschutz benötige, erklärte die achtfache Mutter: "Wann immer wir außerhalb Dubais sind, haben wir Bodyguards dabei. Das wird für immer so sein." Derzeit befinden sich Anna-Maria und ihr Mann Bushido (47) häufiger in ihrer alten Heimat, was offenbar zur Konsequenz hat, dass ihre Entourage immer wieder um entsprechende Sicherheitsfachkräfte erweitert wird. Diese Maßnahmen scheinen nach unzähligen Jahren im Rampenlicht eine feste Konstante im Leben der Großfamilie geworden zu sein.

Neben dem Aspekt der Sicherheit gab die Influencerin, die kürzlich ihre aktuelle Beziehungspause von Rapper und Ehemann Bushido öffentlich machte, auch Einblicke in die Wohnpläne der Familie. Obwohl ihr Hauptwohnsitz Dubai bleiben wird, planen sie, sich zusätzliche Rückzugsorte in Europa zu schaffen. "Wir suchen ein zweites Zuhause in Spanien und im Sommer ein drittes in Südfrankreich", erklärte Anna-Maria. Dabei betonte sie, wie sehr sich die Familie nach den vier Jahreszeiten sowie der Nähe zu Verwandten sehne. Der Sommer soll künftig überwiegend in Europa verbracht werden, während man im Winter hauptsächlich in Dubai bleiben will. Eine endgültige Entscheidung über ein konkretes Objekt in Spanien sei jedoch noch nicht gefallen.

Auch Bushido selbst ist seit vielen Jahren auf Sicherheitspersonal angewiesen. Besonders seine langjährige Verwicklung in einen brisanten Rechtsstreit mit kriminellen Clans macht diesen Schutz unvermeidlich. Öffentliche Auftritte des Rappers, zuletzt etwa in Berlin, sorgen dabei regelmäßig für Aufmerksamkeit. Erst vor Kurzem wurde bekannt, dass zwei LKA-Beamte privat als Bodyguards für Bushido gejobbt hatten, was bei der Polizei Fragen nach den Umständen aufwarf. Die hohe Sicherheitsstufe zeigt dennoch, wie wenig Spielraum es offenbar für einen sorgloseren Alltag gibt. Anna-Maria bleibt sich daher sicher: Dieser Schutz wird wohl für den Rest ihres Lebens nötig sein.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im März 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Laila und Anna-Maria Ferchichi, 2023