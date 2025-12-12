Wegen Epstein: Schweden-Palast verteidigt Prinzessin Sofia

Der schwedische Königshof sieht sich erneut dazu gezwungen, auf Berichte über eine Verbindung zwischen Prinzessin Sofia (41) und Jeffrey Epstein (†66) zu reagieren. Zuletzt warfen neue E-Mail-Leaks Licht auf die Verbindung der schwedischen Royal-Dame zu dem verstorbenen Sexualstraftäter. Laut einer offiziellen Stellungnahme der Pressestelle sei Sofia Jeffrey allerdings nur wenige Male begegnet. "Das, woran sich Prinzessin Sofia erinnert, ist, dass sie Epstein vor etwa 20 Jahren ein paar Mal getroffen hat. Wir möchten verdeutlichen und klarstellen, dass dies in sozialen Zusammenhängen geschah, wie etwa in einem Restaurant und bei einer Filmpremiere", heißt es laut Expressen in dem Statement.

Im Zentrum der Diskussionen steht die schwedische Unternehmerin Barbro Ehnbom, die damals eine Mentorenrolle gegenüber Sofia innehatte. Aus den durchgesickerten E-Mails geht hervor, dass Barbro offenbar Fotos der heutigen Prinzessin an Jeffrey schickte und er beträchtliche Geldsummen in Barbros Netzwerk für junge Frauen investierte. Dieses Netzwerk sollte ambitionierten Frauen Unterstützung bieten, was auch Sofia in ihrer Zeit als junge Erwachsene nutzte. Der Palast weist Spekulationen vehement zurück, wonach Jeffrey ihr bei Visa-Angelegenheiten oder ihrer Schauspielkarriere geholfen haben soll. Solche Behauptungen seien "falsch", und es habe "kein Abhängigkeitsverhältnis" bestanden.

Sofia, heute die Herzogin von Värmland, war damals unter ihrem Geburtsnamen Sofia Hellqvist bekannt und baute sich gerade eine Karriere sowohl als Model als auch als angehende Schauspielerin auf. Seit 2015 ist sie mittlerweile mit Prinz Carl Philip (46) verheiratet. Das Paar hat drei Söhne – Alexander, Gabriel und Julian. Privat engagiert sich die Prinzessin seit Jahren stark für Kinder- und Jugendthemen, unter anderem über die Stiftung des Prinzenpaares und Initiativen zur Prävention von Ausgrenzung im Netz.

Getty Images Prinzessin Sofia von Schweden im September 2024

Imago Jeffrey Epstein steigt in einen Wagen in New York City, 2015

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia bei ihrer Hochzeit im Mai 2015