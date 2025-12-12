Hinweis? Tanja Makarić will ihr Baby zweisprachig erziehen

Tanja Makarić (28) ist in freudiger Erwartung ihres ersten Nachwuchses. Informationen darüber, wer der Vater ist, der sich über die baldige Geburt seines Kindes freuen darf, hält die ehemalige Schwimmerin aber strikt aus der Öffentlichkeit raus. Hin und wieder scheinen ihre Fans aber doch kleine Details zu dem Papa zu bekommen – wie auch jetzt. In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story verrät Tanja, dass sie planen, ihr Kind zweisprachig großzuziehen.

"Ja, ist auf jeden Fall in Planung, dass es mehrere Sprachen sind", erklärt die Influencerin und fügt hinzu: "Und ja, das finde ich eigentlich ganz schön, dass man das so weitergibt." Heißt wohl also, dass ihr Partner eine andere Muttersprache haben wird – und womöglich auch in einem anderen Land aufgewachsen sein könnte. Um welchen Herren es sich dabei handelt, ist damit jedoch noch lange nicht geklärt. Bekannt ist bisher nur, dass der Mann an Tanjas Seite Fußballer sein soll.

Schon in kurzer Zeit ist es so weit und Tanja und ihr Partner werden ihr Baby im Arm halten können. "Noch circa zwei Wochen", vermutete die Social-Media-Bekanntheit zuletzt in ihrem neuesten Instagram-Beitrag. Dazu teilte sie einen Schnappschuss von ihrem gewachsenen Schwangerschaftsbauch und ein Video, in dem Bewegungen ihres Babys zu erkennen sind.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, November 2025

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Instagram / tanjamakaric_ Schwangere Tanja Makarić