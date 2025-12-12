Taylor Swift dominiert Travis und Jason Kelces Spotify

Taylor Swift (35) hat nicht nur die Musikwelt, sondern offenbar auch die Spotify-Wrapped-Listen von Travis Kelce (36) und seinem Bruder Jason Kelce (38) erobert. In ihrer Podcast-Show "New Heights" sprachen die beiden Football-Stars über ihre diesjährigen Hörgewohnheiten – und Taylor spielte dabei eine zentrale Rolle. Während Jason verriet, dass er Doo-Wop-Lieder bevorzugt, da er diese seiner sieben Monate alten Tochter Finnley vorsingt, landete "Life of a Showgirl" auf Platz zwei. Travis hingegen ließ keinen Zweifel an seiner Nummer eins: Das neue Album seiner Verlobten, das ihn sichtlich begeistert.

Doch Musik war nicht das einzige Thema des Podcasts. Travis ging auch auf die bittere 23:20-Niederlage seines Teams, den Kansas City Chiefs, gegen die Los Angeles Chargers ein. "Es waren zwei wirklich beschissene Tage", gestand der Spieler und sprach über die Frustration, die eine unbefriedigende Saison mit sich bringt. Laut Travis seien es vor allem kleine Fehler und mangelnde Disziplin, die bisher den Erfolg verhinderten. Sein Bruder Jason versuchte, den Podcast durch humorvolle Kommentare, etwa über seine "schiefen" Gesangsdarbietungen von Taylor-Songs für seine Tochter, etwas aufzulockern.

Taylor begleitet ihren Verlobten bei den Spielen seines Teams so oft wie möglich und war auch bei dieser Partie in Kansas City dabei. Zusammen mit prominenten Freundinnen wie Selena Gomez (33) und Lena Dunham verfolgte die Sängerin das Spiel von einer Luxussuite aus. Im August hatte Travis Taylor in seinem Haus in Kansas City nach zwei Jahren Beziehung einen Antrag gemacht. Die Hochzeit ist für den kommenden Sommer geplant und wird laut Berichten in einem exklusiven Hotel in Rhode Island stattfinden, einem ihrer Lieblingsorte. Dass die Sängerin ihm nicht nur musikalische Glücksmomente schenkt, sondern auch privat eine große Stütze ist, betont Travis immer wieder.

Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

Getty Images Travis Kelce, Dezember 2025

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift im Februar 2024 in Las Vegas