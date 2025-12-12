Trennung nach 30 Jahren: Pep Guardiolas Frau ist ausgezogen

Die Beziehung von Pep Guardiola (54) und seiner Ehefrau Cristina Serra ist laut aktuellem Bericht der spanischen Radiosendung "Y ahora Sonsoles" endgültig vorbei. Nach rund 30 gemeinsamen Jahren, davon elf als Ehepaar, ist Cristina aus dem Familienhaus in Barcelona ausgezogen. Dieser Schritt wird nun – nach Monaten wechselnder Trennungs- und Annäherungsphasen – als klares Zeichen für das endgültige Liebes-Aus interpretiert. Der Erfolgstrainer von Manchester City und die Modedesignerin pflegen dennoch respektvollen und freundschaftlichen Kontakt, heißt es.

Im April hatten Medien von wiederholten Treffen in Barcelona berichtet. Damals trugen sowohl Pep als auch Cristina weiterhin ihre Ringe, was als Zeichen für eine mögliche Versöhnung galt. Doch die Entwicklung ging in eine andere Richtung. Nach übereinstimmenden Berichten will das Paar zum Wohl der Kinder dennoch eng kooperieren. Pep hat seinen Ehering inzwischen abgelegt, während Cristinas Umzug aus dem Haus in Barcelona die neue Realität ebenfalls sichtbar macht.

Pep und Cristina galten lange als Vorzeigepaar. Die beiden hatten sich in ihrer Jugend kennengelernt, und ihre Liebe wuchs über die Jahre hinweg, begleitet von Peps beeindruckender Karriere als Spieler und später als Trainer. Die Familie blieb stets ein stabiler Rückhalt, auch während der zahlreichen beruflichen Umzüge und Herausforderungen, die das Leben in der Welt des Profifußballs mit sich bringt. Vor allem in Interviews machte Pep in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, wie wichtig ihm die gemeinsame Zeit mit seiner Familie ist. Nun stehen die Zeichen für beide offenbar auf Neustart.

Imago Pep Guardiola und Cristina Serra bei den The Best FIFA Football Awards in London, Januar 2024

Getty Images Pep Guardiola und Cristina Serra im Mai 2018

Getty Images Pep Guardiola und Cristina Serra im Januar 2024

