Ricarda Lang plaudert Details von wilder Kaulitz-Party aus

Wer feiern kann, der kann auch arbeiten ..., oder? Ricarda Lang (31) hat kürzlich in einer Episode des Podcasts "Talk-O-Mat" spannende Einblicke in ihre Partyerfahrungen gegeben. In dem Format trifft jeweils unerwartet ein Prominenter auf einen anderen – in diesem Fall die ehemalige Co-Vorsitzende der Grünen auf Schauspieler Edin Hasanović. Die Politikerin war in Plauderlaune und erinnerte sich an eine Geschichte von der Premiere von "Kaulitz & Kaulitz". Sie sei damals zwar nicht die allerletzte Person bei der Feier gewesen, habe jedoch zu den zehn verbliebenen Gästen gezählt. Edin kommentierte augenzwinkernd: "Hat sich rumgesprochen", was Ricarda zum Lachen brachte.

Denn, wie sie in dem Gespräch unverblümt verriet, sei die 31-Jährige eine regelrechte Partymaus. Scheinbar nebenbei ließ sie Einblicke in ihr früheres Partyleben einfließen. Ricarda, die zuletzt wegen ihrer enormen Gewichtsabnahme für Schlagzeilen sorgte, sprach über die Herausforderungen, die sich aus ihrem politischen Alltag und ihrem Wunsch, keine Veranstaltung zu verpassen, ergaben. "Was bei mir früher sehr krass war, war die Angst, dass ich etwas verpasse. Früher war ich immer die Letzte auf der Party", erinnerte sie sich. Besonders überraschend waren ihre Anekdoten aus ihren Zwanzigern, als sie manchmal um 5 Uhr früh von einer Feier heimkehrte, eine kurze Dusche nahm und schon um 6.30 Uhr ein Interview beim Deutschlandfunk gab.

Ricarda ist dafür bekannt, über persönliche Themen zu sprechen, darunter auch über ihre eigene Unsicherheit in jungen Jahren. Mittlerweile ist die Politikerin in der Öffentlichkeit nicht nur durch ihre politische Arbeit bekannt, sondern hat sich auch durch ihren offenen Umgang mit Hass im Netz einen Namen gemacht. Trotz ihres straffen Terminkalenders zeigt sich Ricarda immer wieder nahbar, wie in diesem Podcast-Gespräch. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Florian Wilsch, einem Mathematiker und ehemaligen Sprecher der Grünen Jugend Bayern, plant die 31-Jährige, eine Familie zu gründen. "Wir sind auch in der Kinderplanung, ja, auf jeden Fall", verriet die Politikerin im Talk-Format Bembel & Gebabbel.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ricarda Lang bei Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90/ Die Grünen im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Edin Hasanovic bei der "Im Westen nichts Neues"-Premiere

Anzeige Anzeige

Instagram / ricardalang Ricarda Lang und Florian Wilsch im Dezember 2024