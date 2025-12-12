Zach Woods äußert Anschuldigungen gegen Quentin Tarantino

Quentin Tarantino (62) sorgt aktuell für hitzige Debatten in Hollywood. Der gefeierte Regisseur äußerte sich jüngst in einem Podcast kritisch über einige bekannte Schauspieler, darunter Paul Dano (41) und Matthew Lillard (55). Quentin ließ kein gutes Haar an ihnen und behauptete, sie würden jedes Projekt ruinieren, an dem sie beteiligt sind. Die Aussagen stießen auf viel Kritik, sowohl bei Fans als auch bei anderen Schauspielern. Besonders Comedian und Schauspieler Zach Woods, bekannt aus der Serie "The Office", reagierte heftig auf diese Kommentare und machte seinem Ärger in mehreren Instagram-Videos Luft.

In seinen Videos bezeichnete Zach Quentin als eingebildet und kritisierte ihn scharf: "Er ist der eigentliche schlechte Schauspieler, immerhin castet er sich selbst ständig in seine Filme!" Neben diesen Vorwürfen beschuldigte er den Regisseur außerdem, asiatische Regisseure kopiert zu haben, und griff ihn auch persönlich an, indem er Quentins öffentlich bekanntes Faible für Füße sowie ein älteres und umstrittenes Stern-Interview thematisierte. In dem genannten Interview hatte Quentin den skandalträchtigen Filmemacher Roman Polanski (92) verteidigt, was ihm damals wie heute den Vorwurf einbrachte, sexuelle Gewalt gegen Minderjährige zu verharmlosen.

Zach, der sich sonst eher als unaufgeregter Schauspieler und Komiker präsentiert, hat mit seinen Attacken eine beispiellose Konfrontation gestartet, die in Hollywood derzeit hohe Wellen schlägt. Quentin selbst macht oft Schlagzeilen mit seinen scharfen Äußerungen und polarisiert mit seinen kontroversen Ansichten. Trotz der anhaltenden Kontroversen konnte er sich über die Jahre eine riesige Fangemeinde erarbeiten, die seine Filme als Meilensteine des Kinos feiert. Doch es bleibt abzuwarten, wie sich diese jüngsten Auseinandersetzungen auf das öffentliche Bild des "Pulp Fiction"-Regisseurs auswirken.

Getty Images Zach Woods bei der Premiere von Apple TV+ "The Afterparty" im Regency Bruin Theatre in Los Angeles, 28. Juni 2023

Getty Images Quentin Tarantino, Regisseur

