Andrea Kiewels Diät belastete Beziehung mit ihrem Verlobten

Andrea Kiewel (60), bekannt als Moderatorin des ZDF-Fernsehgartens, hat in einem Interview mit RTL jetzt offen über ihre strenge Diät und die Auswirkungen auf ihr Privatleben gesprochen. Im Frühjahr stellte sie schockiert fest, dass keines ihrer für die Fernsehsaison ausgesuchten Outfits passte. "Es war alles zu klein und ich dachte: What the f*ck!", berichtet sie. Nach einem anschließenden radikalen Lebenswandel verlor sie insgesamt 15 Kilogramm. Doch diese Veränderung belastete ihre Beziehung zu ihrem Lebenspartner, einem ehemaligen Elitesoldaten, erheblich: "Vier Wochen lang dachte mein Mann, mit dem ich nicht verheiratet bin, an Scheidung", verriet die 60-Jährige.

Der Auslöser für die Gewichtszunahme war für die Moderatorin eine emotionale Zeit nach dem Terrorangriff der Hamas im Oktober 2023. Seit Jahren pendelt sie zwischen Deutschland und Israel, wo sie mit ihrem Verlobten in Tel Aviv lebt. Andrea gestand, dass sie Essen als emotionales Ventil nutzte und beschrieb diese Phase als eine Zeit, in der sie bis zu fünf warme Mahlzeiten am Tag einnahm. Mit großer Disziplin änderte sie schließlich ihre Gewohnheiten: Sport wurde zur täglichen Routine, Zucker aus ihrem Speiseplan gestrichen und auf das Abendessen verzichtet. Doch die Umstellung hatte ihren Preis – in dieser Zeit sei sie "unausstehlich" gewesen, erinnert sie sich.

Andrea, die in ihrer Jugend als leistungsstarke Schwimmerin galt und Teil der DDR-Jugendschwimmnationalmannschaft war, blickt auf eine sportliche Vergangenheit zurück. Bis in den Sommer 1990 arbeitete sie sogar noch als Rettungsschwimmerin auf Usedom. In Bezug auf ihre Figur bleibt die Moderatorin dennoch selbstironisch: "Als der liebe Gott Dickwerden und Dicksein verteilt hat, stand ich wohl vor der ersten Reihe. Nichts fällt mir leichter, als zuzunehmen", erzählte sie. Für ihre Fans bleibt sie als eine Frau bekannt, die auch kritische Momente ehrlich anspricht. Trotz Diätstress und Beziehungsproblemen hält sie an ihrer Lebensfreude fest: "Ich finde mich toll!" – eine Botschaft, die sie voller Stolz vermittelt.

Keuenhof, Rainer / ActionPress Andrea Kiewel, Moderatorin

IMAGO / BOBO Andrea Kiewel beim ZDF-Fernsehgarten im August 2025

Getty Images Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten", Mai 2014