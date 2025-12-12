Nach Darya-Trennung: Fabio Knez ist wieder zurück in Dubai

Fabio Knez (32) meldet sich zurück! Der Reality-TV-Star, der vor knapp zwei Wochen die Trennung von seiner Verlobten Darya Strelnikova (33) bekannt gegeben hatte, ist wieder in Dubai. In einer Instagram-Story verkündete Fabio die Neuigkeit: "So, meine lieben Freunde, ich bin wieder zurück in Dubai." Strahlend und scheinbar gut gelaunt wandte er sich an seine Follower und fügte hinzu: "Ich habe die Wärme schon vermisst. Berlin war dennoch schön und vor allem sehr produktiv." Wo genau der Influencer in Dubai aktuell lebt, ließ er allerdings offen.

Für Fabio war die Rückkehr nach Dubai wohl ein Schritt zurück in seinen Alltag, der eng mit der Stadt verbunden ist. Nach der Trennung von Darya hatte er sich zunächst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und war eine Weile in Berlin abgestiegen. Während Darya in den sozialen Medien regelmäßig über ihre Gefühlswelt sprach, herrschte bei Fabio weitestgehend Funkstille. Nun wirkt der Social-Media-Star erholt und bereit, neue Kapitel aufzuschlagen – auch wenn er Details dazu noch für sich behält.

Fabio und Darya hatten sich bei der Reality-Show Are You The One – Reality Stars in Love kennengelernt und waren als Paar zusammen nach Dubai gezogen. Ihre Verlobung folgte wenig später, ein überraschendes Happy End, das leider nicht von Dauer war. Bereits vor einiger Zeit hatte Fabio erklärt, dass er sich nach der Trennung bewusst zurückziehen wollte, um Ruhe und Klarheit zu finden. Nun scheint der Influencer wieder zurück in seinem Element zu sein und strahlt seinen Fans optimistisch entgegen. Welche Pläne er in Dubai verfolgt, bleibt vorerst sein Geheimnis.

Anzeige Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Realitystars

Anzeige Anzeige

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar