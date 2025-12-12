Ist er Rapper EsDeeKid? Timothée Chalamet befeuert Gerüchte

Timothée Chalamet (29) sorgte jetzt bei einem Interview mit Heart Radio in London für neue Spekulationen, als er auf Gerüchte angesprochen wurde, er sei in Wahrheit der mysteriöse britische Rapper EsDeeKid. Der Schauspieler, der laut Just Jared in der Stadt ist, um seinen neuen Film "Marty Supreme" zu promoten, ließ sich zunächst nur zu einem knappen "kein Kommentar" hinreißen. Doch wenig später machte er es noch spannender: "Ich habe dazu zwei Worte", begann er, zögerte kurz und fügte dann mit einem geheimnisvollen Lächeln hinzu: "Alles wird sich zu gegebener Zeit klären." Eine Antwort, die bei Fans mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet.

Die Gerüchte um EsDeeKid, dessen Musik mit viralen Titeln wie "LV Sandals", "Phantom" und "4 Raws" besonders auf TikTok große Beliebtheit genießt, halten sich hartnäckig. Der britische Rapper zeigte sich bisher nie öffentlich und gibt seiner Fangemeinde Anlass für wildeste Spekulationen über seine wahre Identität. Da der Rapper auf wenigen Fotos lediglich mit Maske zu sehen ist, wollen einige Fans Timothée an der Augenpartie erkannt haben. Zudem kursieren seit Längerem Indizien und Zusammenschnitte, die vermeintliche Stimmähnlichkeiten und zeitliche Überschneidungen zwischen Releases und Auftritten herausarbeiten.

Timothée, bekannt aus Filmen wie "Call Me by Your Name", hat sich als vielseitiger und experimentierfreudiger Schauspieler etabliert – sowohl bei seinen Rollen als auch in seinem Stil. Privat hält er sich hingegen bedeckt: Gemeinsam mit seiner Partnerin Kylie Jenner (28) lebt er weitgehend zurückgezogen, zeigt sich aber regelmäßig unterstützend. So standen die beiden erst kürzlich gemeinsam auf dem roten Teppich bei der Premiere von "Marty Supreme". Genau diese Balance aus Nähe und Geheimnis scheint Timothée bewusst zu pflegen – und liefert damit jede Menge Stoff für Fantheorien.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Instagram / esdeekid EsDeeKid, Rapper

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Dezember 2025