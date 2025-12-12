Auf dem Hintersee: Tim Bendzko verarbeitet Ehe-Aus in Song

Musiker Tim Bendzko (40) hat am malerischen Hintersee im Berchtesgadener Land das Video zu seinem neuen Song "Immer" gedreht. Dieser beschäftigt sich mit Themen wie Abschied, Dankbarkeit und Loslassen – passende Inhalte für den Sänger, der kürzlich das Ende seiner Ehe mit Model Melina Martin bekannt gab. Im Interview mit der Abendzeitung München erklärte Tim, dass ihn die Vorstellung eines Sees, umgeben von Bergen und Morgennebel, inspiriert habe. Ursprünglich dachte er an Norwegen, doch die Wahl fiel letztlich auf Bayern, wo er den idealen Ort fand, um seine Vision umzusetzen.

Der Hintersee symbolisierte für den ehemaligen Sing meinen Song-Teilnehmer Rückzug und Selbstreflexion, eine Mischung aus Ruhe und Ausgeliefertsein, die perfekt zur Stimmung des Songs passte. "Es geht um den Versuch, inmitten von Unruhe einen klaren Gedanken zu finden. [...] Man ist da draußen auf dem See, allein mit sich selbst und dem, was gerade ist", gibt er zu verstehen. Das Video wurde frühmorgens und mit kleinem Team gedreht, um die beeindruckende Kulisse in der Morgendämmerung einzufangen. Kälte und Nässe gehörten dabei zur Herausforderung, doch der erhoffte Nebel und Regen sorgten am Ende für genau die Stimmung, die der Künstler erreichen wollte. Besonders beeindruckte ihn die Stille und Abgeschiedenheit, die er während der Dreharbeiten erleben konnte.

Nachdem bereits seit mehreren Monaten spekuliert wurde, bestätigte der "Nur noch kurz die Welt retten"-Interpret die Trennung im November offiziell. "Meine Ehe hat nicht funktioniert", gab er in einem Video preis und erklärte, dass er die Trennung als "unglaublich schmerzhaft" empfinde. Nichtsdestotrotz schätze er seine Ex-Partnerin sehr und eine "echte Verbindung" werde auch weiterhin aufrechterhalten.

Anzeige Anzeige

Imago Tim Bendzko bei der Verleihung des Deutschen Entertainment Award 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Tim Bendzko, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / bendzko Tim Bendzko, November 2025