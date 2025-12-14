Rapper Kianushs Wetterballon soll die Erdkrümmung beweisen

Rapper Kianush hat sich auf ein ungewöhnliches wissenschaftliches Abenteuer begeben und seinen selbst entworfenen Wetterballon, den er "Wolkenbrecher" nannte, in die Stratosphäre geschickt, wie er auf YouTube teilt. Ziel des Projekts war es, mithilfe einer speziell ausgerüsteten Styropor-Sonde die Erdkrümmung zu dokumentieren, ohne auf bestehendes Material von offiziellen Institutionen zurückzugreifen. Der mit Helium gefüllte Ballon startete nach sorgfältiger Vorbereitung auf einem Fluggelände und erreichte eine Höhe von beeindruckenden 23.752 Metern. Doch zunächst schien der Einsatz gescheitert: Nach der Landung ließ sich die Sonde trotz GPS-Tracking stundenlang nicht auffinden. Erst am nächsten Morgen, nach einem neuen Signal, wurde das Gerät unversehrt auf einem Feld geborgen.

Die Auswertung der Aufnahmen und Messdaten überraschte mit eindrucksvollen Szenen vom Aufstieg durch die Wolken, der Stratosphäre und dem finalen Platzen des Ballons. Extreme Bedingungen wie Temperaturen von bis zu minus 43,2 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von lediglich drei bis vier Prozent wurden erfasst. Doch das eigentliche Ziel des Experiments blieb unerreicht: Auf den neutralen Kamerabildern konnte Kianush keine deutliche Erdkrümmung erkennen. Entmutigen ließ sich der experimentierfreudige Musiker jedoch nicht. Er kündigte bereits an, einen zweiten Ballon mit verringertem Gewicht und weniger Helium auf die Reise zu schicken, um eine noch größere Höhe zu erreichen und klarere Ergebnisse zu erzielen.

Das auf YouTube hochgeladene Projekt von Kianush löste unter seinen Fans gemischte Reaktionen aus. Während einige den ungewöhnlichen Versuch belächeln, finden andere Worte der Bewunderung. "Es ist schon unfassbar traurig.. dat wir unsere eigenen Forschungen machen müssen, um die Wahrheit zu einer Tatsache werden zu lassen", kommentierte ein Nutzer. Kianush selbst scheint von seiner Mission fest entschlossen: Neben seiner Musikkarriere zeigt er sich experimentierfreudig und offen für neue Herausforderungen, die über Studioaufnahmen und Konzerte hinausgehen.

YouTube / KIANUSH I PRIMETIME Der deutsche Rapper Kianush befüllt einen Wetterballon mit Helium

YouTube / KIANUSH I PRIMETIME Screenshot aus dem YouTube-Video des deutschen Rappers Kianush

YouTube / KIANUSH I PRIMETIME Bildmaterial aus der Stratosphäre von dem deutschen Rapper Kianush

