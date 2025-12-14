Laura Maria Rypa hat nach Trennung ihren Frieden gefunden

Laura Maria Rypa (29) hat nach eigenen Angaben endlich den inneren Frieden gefunden, den sie so lange gesucht hat. Das offenbart die Influencerin in einer Fragerunde mit ihren Fans auf Instagram. Auf die Frage, ob sie glücklich sei, antwortet sie: "Mir geht es gut. Ich habe endlich den Frieden gefunden, den mein Herz schon lange gesucht hat." Laura ist seit einigen Monaten Single, nachdem sie und Pietro Lombardi (33), mit dem sie sogar verlobt war, ihre Beziehung im August beendet hatten. Die Trennung dürfte für sie eine belastende Phase gewesen sein, doch nun scheint sie in eine ruhigere Lebensphase einzutauchen.

Die vergangenen Monate waren für Laura alles andere als einfach. Obwohl die beiden als Traumpaar galten, führten offenbar unterschiedliche Vorstellungen schlussendlich zum Liebes-Aus. Während einer ihrer Social-Media-Sessions lässt sie durchblicken, dass diese Zeit stressig war und sie Zeit gebraucht habe, um wieder zu sich zu finden. Ihre Fans nehmen die positive Entwicklung wohlwollend auf. Innerhalb der Community wird sie für ihre Offenheit geschätzt, die auch beim Umgang mit persönlichen Herausforderungen spürbar ist.

Vor einer Woche hatte die Influencerin mit einem besonderen Schritt für Aufsehen gesorgt. In einer Instagram-Story präsentierte Laura ihr neues Tattoo: Eine zarte Rose zierte nun ihren Ringfinger. "Für mich symbolisiert diese Rose, dass aus etwas Vergangenem auch etwas Neues, Wunderschönes entstehen kann. Sie ist ein Zeichen dafür, dass ich meinen eigenen Weg weitergehe, mit allem, was dazugehört", erklärte die Zweifachmama. Das vorherige Tattoo, ein "P" für ihren Ex-Partner, war damit Vergangenheit. "Eine Rose steht für Schönheit, Stärke und Wachstum. Sie erinnert mich daran, dass nicht nur die schönen, sondern auch die schmerzhaften Momente ihren Platz im Leben haben", beschrieb Laura damals ihre Gedanken.

Laura Maria Rypa, Influencerin

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa, Januar 2025

Laura Maria Rypas neues Tattoo