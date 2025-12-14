"Psychische Gewalt": Eva Benetatou kündigt Konsequenzen an

Seit ihrem Eintritt in die Welt des Reality-TV steht Eva Benetatou (33) immer wieder in der Kritik. Für viele User im Netz kann die Influencerin offenbar nichts richtig machen und wenn sie kritisieren, sind sie nicht zimperlich. Jetzt hat Eva genug. In ihrer Instagram-Story erzählt sie ihren Followern, dass der Hass im Netz mittlerweile zu weit geht und Konsequenzen haben wird. "Wie lange soll man psychische Gewalt über sich ergehen lassen? Letzte Woche ist das Maß übergelaufen... Was rechtliche Konsequenzen tragen wird. Es ist an der Zeit, euch zu sagen und zu zeigen, was mir dauerhaft angetan wurde und leider kein Ende nimmt. Verleumdung, Beleidigung, Rufschädigung, psychische Gewalt", stellt sie klar.

In den vergangenen Wochen habe Eva das kommentarlos über sich ergehen lassen und weggeschaut. "Es ist es nicht wert, gewissen Menschen eine Plattform zu geben. Mein Fokus liegt auf mir selbst und meiner kleinen Familie", meint die Mutter eines Sohnes weiter. Vor allem eine Sache habe sich in den vergangenen Wochen immer wiederholt: Den Satz, sie habe die Familie von Samira (32) und Serkan Yavuz (32) zerstört, könne sie nicht mehr hören. Eva erklärt: "Ich habe keine Familie zerstört! Und das dürfen die zwei [...] endlich klarstellen, statt sich immer wieder darauf auszuruhen, dass ich die Schuld für ihr Ehe-Aus trage. Das ist klare Verleumdung und Rufschädigung. Dies gilt vor allem für Samira, da Serkan in seinem Statement es wohl bereits angekündigt hat."

Samira und Serkans Ehe-Aus kam vor einigen Wochen für ihre Fans völlig überraschend. Vor allem der Umstand, dass Serkan eine Affäre mit Eva hatte, stieß den Fans wie auch den Kollegen der Szene sauer auf. Die 33-Jährige musste deshalb jede Menge Kritik einstecken, besonders weil sie den Seitensprung selber öffentlich machte. Samira wusste schon vor dem Statement, dass Eva Serkans Affäre war. Die zweifache Mutter zeigte sich in ihrem Podcast "Main Character Mode" aber eher reflektiert – hassen tue sie Eva nicht: "Ich habe nicht mal Hass, ich bin einfach so schockiert, weil das ist ja alles so falsch. Das ist 'ne Freakshow – kein Buch könntest du so schreiben, wie das, was hier gerade passiert."

Imago Eva Benetatou, November 2025

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Mai 2025