Kylie Minogue trauert nach tödlichem Terroranschlag am Bondi

Kylie Minogue (57) hat sich mit einer emotionalen Botschaft auf Instagram zu den tragischen Ereignissen am Bondi Beach geäußert. In dem Beitrag, der vor einem schwarzen Trauerhintergrund veröffentlicht wurde, schrieb die Sängerin: "Mein Herz ist bei euch, Bondi", gefolgt von einem zerbrochenen Herzen-Emoji. Bei dem Anschlag auf eine Chanukka-Feier am beliebten Strand wurden mindestens zwölf Menschen getötet und 29 weitere verletzt. Zwei bewaffnete Täter hatten bei Einbruch der Dunkelheit das Feuer auf eine Menschenmenge eröffnet. Einer der Täter wurde dabei von der Polizei getötet, der andere festgenommen.

Wie die Behörden von New South Wales bestätigten, handelte es sich um einen gezielten Angriff auf die jüdische Gemeinde, die mit der Feierlichkeit das Lichterfest Chanukka begehen wollte. Der australische Premierminister Anthony Albanese verurteilte die Tat auf das Schärfste und sprach von "Antisemitismus und Terrorismus, die das Herz unserer Nation getroffen haben". Die Polizei untersuchte am Tatort zudem ein Fahrzeug mit improvisierten Sprengsätzen, das im Zusammenhang mit einem der Täter stehen soll. Mehrere Rettungskräfte und Zivilisten hatten mit persönlichem Einsatz dafür gesorgt, dass die Verletzten schnell versorgt werden konnten.

Kylie Minogue, die seit ihrer Rückkehr nach Australien im Jahr 2021 in Melbourne lebt, belastet diese Tragödie sichtbar, wie ihre gefühlvolle Reaktion zeigt. Die Sängerin, die eng mit der australischen Gemeinschaft verbunden ist, nahm sich trotz ihres vollen Terminkalenders Zeit, um Solidarität mit ihrer Heimat zu zeigen. In jüngster Zeit hat die "Neighbours"-Darstellerin regelmäßig Auftritte in Großbritannien und Australien kombiniert, unter anderem bei ihrem Auftritt in der Show "Strictly Come Dancing", der bereits vor dem Angriff aufgezeichnet wurde. Auch Stefan Dennis, ein Kollege aus ihrer "Neighbours"-Zeit, fand in den sozialen Medien ebenfalls deutliche Worte: "Dieser Wahnsinn muss aufhören."

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, September 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Kylie Minogue, April 2025

Anzeige