Wagen Jojo Siwa und Chris Hughes bald den nächsten Schritt?

Chris Hughes und Jojo Siwa (22) könnten in dieser festlichen Jahreszeit gleich mehrere große Schritte in ihrer Beziehung planen. Eine Quelle berichtete dem Mirror, dass Chris sich darauf vorbereitet, Jojo einen Antrag zu machen. Das Paar, das im April beim Promi-Format von "Big Brother" zueinanderfand, zeigt sich weiterhin sehr verliebt. Zudem wird spekuliert, dass die beiden auch schon Babypläne schmieden könnten. Gerade Jojo habe den Wunsch nach einer eigenen Familie geäußert, aber laut der Quelle sei Chris sogar noch entschlossener, diesen Traum zu verwirklichen. Es sei daher nicht ausgeschlossen, dass es Anfang 2026 bereits erfreuliche Nachrichten geben könnte.

Der Reality-Star Chris und das Multitalent Jojo verbrachten zuletzt eine romantische Woche auf den Bahamas, wie Jojo selbst auf TikTok mitgeteilt hatte. Zwischen gemeinsamen Poolsessions und sportlichen Aktivitäten wie Tennis und Golf erklärte sie Chris liebevoll zu ihrem "für immer besten Freund". Während einer Gala im Oktober liefen sie das erste Mal gemeinsam über einen roten Teppich und präsentierten sich als Paar. Ob sie für ihr gemeinsames Leben eher Los Angeles oder das Vereinigte Königreich als Heimat wählen werden, ist derzeit noch unklar. Während Jojo stark mit ihrer Karriere in den USA verbunden ist, bleibt Chris beruflich im britischen Raum verankert.

Obwohl ihre Beziehung noch recht frisch ist, zeichnen sich Jojo und Chris durch Entschlossenheit und großes Engagement aus. Beide betonten wiederholt, wie wichtig es ihnen sei, gemeinsame Entscheidungen zu treffen und ihre Liebe auf Augenhöhe zu leben. Chris, der in der Vergangenheit mit Jesy Nelson (34) und Annabel Dimmock (29) liiert war, hat Jojo bereits tief in seine Familie eingebunden – ebenso wie sie ihn in ihren Familienkreis integriert hat. Die beiden haben sich vorgenommen, ihre Partnerschaft nicht von äußeren Erwartungen beeinflussen zu lassen, sondern ihren eigenen Weg zu gehen – ein Vorsatz, den sie bislang konsequent umsetzen.

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, November 2025

Getty Images JoJo Siwa 2025

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Chris Hughes, TV-Pärchen