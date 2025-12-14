Antonia Hemmer zeigt nun erstmals offiziell ihren Partner

Antonia Hemmer (25) macht es offiziell: Die Reality-TV-Bekanntheit zeigt ihren Partner nun erstmals ganz offen auf Instagram. In einem neuen Post posieren beide vor der untergehenden Sonne, eng aneinander, strahlend und mit sichtbarer Einigkeit. Dazu schreibt Antonia: "Er ist derjenige, für den ich gebetet habe." Das Bild ist der Moment, auf den viele ihrer Follower gewartet haben – denn seit Monaten ist die Influencerin vergeben, hielt ihren Liebsten aber konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt hebt sie den Schleier und teilt den Anblick mit allen, die ihr online folgen. Der Schritt passiert auf ihrem eigenen Kanal, direkt und unvermittelt, ohne große Vorankündigung.

Zuvor hatte Antonia zwar immer wieder von ihrem Alltag zu zweit berichtet, die schönen Erlebnisse geschildert und von gemeinsamen Plänen erzählt, doch sein Gesicht blieb auf Fotos und in Clips stets verdeckt. Mit dem neuen Post ändert sich das. Fans, Freunde und Kollegen reagieren begeistert und hinterlassen liebevolle Nachrichten. Unter den Kommentaren findet sich auch ein Ausruf von Anna Rossow (37): "Na endlich." In ihrer Story bedankt sich Antonia anschließend für die vielen warmen Worte, die ihr und ihrem Partner entgegenschlagen. Dort zeigt sie ihn gleich weiter und teilt ein kurzes Video aus dem Auto, beide entspannt, beide sichtbar gelöst. In den Kommentaren regnet es Herzchen, Glückwünsche und Komplimente – ein digitales Schulterklopfen für ein Paar, das seine Zweisamkeit lange geschützt hat und nun selbstbewusst ein Stück mehr preisgibt.

Bereits vor drei Monaten gab es einen ersten gemeinsamen Auftritt der beiden – allerdings noch ohne Gesichtsenthüllung. Beim About You Fashion Ball posierten Antonia und ihr Partner Arm in Arm auf dem roten Teppich. Die Reality-TV-Bekanntheit erschien damals in einem asymmetrisch geschnittenen, braunen Kleid, während ihr Begleiter mit einem abgestimmten Outfit aus braunem Zweiteiler und beigem Rollkragenpullover überzeugte. Für die Kameras lächelten sie schon damals Seite an Seite, doch online zeigte Antonia von ihrem Liebsten weiterhin nur einen Ausschnitt.

Getty Images Antonia Hemmer und ihr neuer Partner, September 2025

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / antonia_hemmer Antonia Hemmer, Reality-TV-Star