Darum gibt König Charles die Art seines Krebses nicht preis

König Charles III. (77) hat in einer bewegenden Videobotschaft für die Channel-4-Show "Stand Up To Cancer" am 12. Dezember über seinen Kampf gegen den Krebs gesprochen. In der vorab aufgezeichneten Nachricht teilte der 77-Jährige mit, dass seine Behandlung im kommenden Jahr reduziert werden könne, jedoch bleibt unklar, welche Krebsart der Monarch hat. Trotz dieser bedeutsamen Neuigkeiten erklärte ein Sprecher des Buckingham-Palasts, dass diese Zurückhaltung bezüglich der Art der Erkrankung bewusst gewählt wurde, um den Fokus auf den Kampf gegen alle Formen von Krebs zu lenken. "Es ist besser, dass Seine Majestät als Unterstützer der gesamten Krebsgemeinschaft spricht", hieß es aus dem Palast.

Die Diagnose hatte König Charles III. bereits im Februar 2024 erhalten, woraufhin er sich wöchentlichen Behandlungen unterzog. Dies zog sich durch ein Jahr, das für die royale Familie emotional besonders herausfordernd war: Auch Charles' Schwiegertochter Prinzessin Kate (43) kämpfte gegen eine Krebserkrankung und verkündete Anfang 2025 ihre Remission. In seiner Botschaft betonte der König die Bedeutung der Früherkennung und hob Tools hervor, die Menschen durch den Prozess der Krebsvorsorge leiten sollen. Dabei sprach er beispielhaft über verschiedene Krebsarten, machte aber klar, dass keine der Erwähnungen persönlich auf ihn oder ein anderes Familienmitglied basierte.

Die Gesundheit spielte bereits zuvor eine zentrale Rolle in Charles' Leben, doch mit der Diagnose hat sich ein neuer Blickwinkel auf die Herausforderungen ergeben. Sein ältester Sohn, Prinz William (43), erklärte kürzlich in einem Interview, dass die letzten zwei Jahre die wahrscheinlich schwierigsten seines Lebens gewesen seien und er durch die Erkrankungen seines Vaters und seiner Frau realisiert habe, wie schnell das Leben eine unerwartete Wendung nehmen könne. Charles selbst versuchte trotz seiner Krankheit weiterhin, seine royalen Aufgaben zu erfüllen und den Menschen in den turbulenten Monaten Stabilität und Orientierung zu geben. Seine Videobotschaften und öffentlichen Auftritte zeigen, dass er seine Position wie gewohnt entschlossen einnimmt.

Imago Bei einem Adventsgottesdienst in der Westminster Abbey: König Charles III.

Getty Images König Charles III. besucht mit Camilla das UCH Macmillan Cancer Centre, 2024

Getty Images Prinz William und König Chares beim National Service of Remembrance am Cenotaph in London, 9. November 2025