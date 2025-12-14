Zara McDermott verzaubert am Geburtstag mit Pärchen-Pic

Reality-TV-Star Zara McDermott (29) feiert heute ihren 29. Geburtstag – und dabei sprüht sie nur so vor Glück. Auf Instagram teilte sie ein Foto, auf dem sie erstmals gemeinsam mit ihrem Freund Louis Tomlinson (33) zu sehen ist. An ihrer Seite strahlt der frühere One Direction-Sänger im winterlichen Ambiente. Zara kommentierte das Bild mit den Worten: "Der beste Geburtstag überhaupt mit dir & das letzte Jahr meiner 20er!!" Neben ihrem ansteckenden Lächeln fällt auch ihr schicker Look auf: Sie trägt eine braune Kunstpelzjacke, während Louis mit einer Beanie-Mütze den lässigen Kontrast setzt.

Das Paar ist seit März offiziell zusammen und scheint jeden Moment ihrer noch jungen Beziehung zu genießen. Laut Berichten werden Zara und Louis ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest verbringen – und das in großem Familienkreis. Neben seinem Sohn Freddie sollen auch Louis' Schwestern Lottie, Phoebe und Daisy mit dabei sein. Während Zara ihr neues Glück feiert, sorgt ein Kommentar ihres Ex-Freundes Sam Thompson (33) aus dem Podcast "Staying Relevant" für Schmunzeln. Dort plauderte Sam aus, dass Zara – wohl ironisch gemeint – eines seiner liebsten Kleidungsstücke, ein Paar Crocs, nach ihrer Trennung im Januar mitgenommen habe.

Zara und Louis scheinen ihre Beziehung genießerisch und entspannt anzugehen, was kaum überrascht. Der Reality-Star wagte nach dem Ende ihrer letzten Beziehung einen Neuanfang und scheint in der Verbindung mit dem Sänger endlich angekommen zu sein. Dass Louis nicht nur in ihrem Alltag, sondern auch auf sozialen Medien an ihrer Seite steht, zeigt, wie tief die Zuneigung zwischen den beiden geht. Außerdem hat er Zara bereits in seinen engsten Kreis integriert, was ihm wahrscheinlich viel bedeutet.

Instagram / zara_mcdermott Zara McDermott und Louis Tomlinson, August 2025

Getty Images Sam Thompson und Zara McDermott, 2021

Getty Images Zara McDermott bei den Brit Awards 2025