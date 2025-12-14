Viele Tränen: Vanessa Nwattu teilt Clips der letzten Monate

Vanessa Nwattu (25) hat ihre Fans auf Instagram tief berührt, als sie ein emotionales Video teilte, das Einblicke in die schwierigsten Momente ihrer letzten Monate gewährt. Der Reality-TV-Star zeigte sich darin weinend und erschöpft, und brach mit einer Seite von sich, die sie bisher selten preisgab. Zu den Aufnahmen schrieb sie: "Sie kennen dich, aber sie kennen dich nicht." Vanessa erklärte, dass sie normalerweise nie so verletzlich auftreten würde, weil ihr schnell unterstellt werde, sie suche nach Aufmerksamkeit. Doch diesmal entschied sie sich bewusst dafür, ihre Erfahrungen öffentlich zu machen.

Ihren mutigen Schritt begründete Vanessa mit dem Wunsch, anderen Menschen zu zeigen, dass sie nicht allein mit ihren Herausforderungen sind. In ihrem Post sprach sie davon, dass viele glauben, sie müssten ihre Schicksalsschläge allein bewältigen, obwohl dies nicht der Fall sei. Sie rief dazu auf, lieb und nachsichtig miteinander umzugehen, da niemand wissen könne, was in der Welt des anderen vor sich gehe. Mit den Worten "Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt" brachte Vanessa ihre zentrale Botschaft auf den Punkt: Hinter der schillernden Fassade können sich auch schwere Zeiten verbergen.

Vergangene Woche hatte ein öffentlicher Schlagabtausch auf TikTok für Schlagzeilen gesorgt. Aleksandar Petrovic (34) hatte ein harmloses Sprachspiel gepostet, doch Vanessa konnte sich einen spitzen Kommentar nicht verkneifen: "Beim Spanischen kann Emmy dir ja helfen." Aleks nahm das Ganze locker und konterte mit Humor. Doch auch Emmy Russ (26) ließ sich einmischen und teilte gegen die Reality-TV-Teilnehmerin aus: "Kevin kann dir ja helfen, damit du nicht so hobbylos bist und 24/7 in Kommentaren abhängst und alles kommentierst für Aufmerksamkeit."

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

RTL Vanessa Nwattu, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2025

Instagram / emmyruss Aleks Petrovic und Emmy Russ bei Fame Fighting, Oktober 2025