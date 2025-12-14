"Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina erwartet erstes Baby

Babyglück bei Hochzeit auf den ersten Blick: Marina und Robert haben ihre Community mit einer zuckersüßen Verkündung überrascht. Das Paar aus der Staffel 2023 teilte auf Instagram ein Video, in dem eine weiße Box geöffnet wird. Darin liegen kleine Würfel, die zusammen die Botschaft ergeben: "Wir werden Eltern." Im Hintergrund sind ein winziger Strampler und ein Ultraschallbild zu sehen. Die beiden machen damit öffentlich, worauf Fans und Freunde seit Langem heimlich gehofft haben. Die Nachricht kommt nach einem gemeinsamen Jahr voller Meilensteine und zeigt, wie sehr die TV-Bekanntheiten ihren Weg als Team weitergehen.

Zu dem Clip veröffentlichten Marina und Robert ein langes Statement, das tief blicken lässt. "Hey ihr Lieben, wie das Leben manchmal so spielt, ist nicht immer alles rosig und selten verläuft alles nach Plan", schreiben die zwei auf Instagram. Sie erinnern an ihren "wunderschönen und magischen Start" im Juni 2023 und daran, wie dankbar sie für Hochzeitsreise, Zusammenzug und Hauskauf sind. Gleichzeitig sprechen sie offen darüber, dass ihr größter Wunsch, eine Familie zu gründen, ihnen "länger verwehrt" blieb. Dann die Wende: "Aber nach Regen folgt bekanntlich wieder Sonnenschein", heißt es weiter. Und schließlich die Worte, die alles sagen: "Wir bekommen ein Baby. Unser kleines Wunder wird im nächsten Jahr unser Leben bereichern und ganz sicher auch auf den Kopf stellen", schreiben sie. "Unsere Freude ist unbeschreiblich groß, und jedes Mal, wenn wir an unseren kleinen Engel denken, steigen uns die Freudentränen in die Augen. Wir sind unendlich glücklich", erklären sie zu ihrem besonderen Moment.

Bereits vor rund elf Monaten machten die beiden ihren nächsten großen Schritt: Marina und Robert bezogen damals ihr gemeinsames Haus. "Heute ist der Tag, auf den wir zehn Monate lang hingefiebert haben. Heute findet endlich der offizielle Umzug statt und wir freuen uns so unfassbar doll drauf", schwärmte Marina voller Vorfreude auf Instagram. Sie fügte hinzu: "Heute werden wir das erste Mal in unserem Haus schlafen und ab heute können wir ankommen. Hier werden wir die schönsten Momente erleben, die tollsten Erinnerungen erschaffen und das Haus mit Liebe füllen." Obwohl zu diesem Zeitpunkt noch einiges im neuen Zuhause zu tun war, zeigte sich die medizinische Fachangestellte zuversichtlich und betonte: "Wir sind noch lange nicht am Ziel und ziehen gefühlt auf eine Baustelle, aber wir haben schon so verdammt viel geschafft und freuen uns auf jede weitere, noch so kleine Veränderung in unserem Zuhause."

Anzeige Anzeige

Instagram / marina.b_hadeb.2023 Marina und Robert, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Anzeige Anzeige

Instagram / marina.b_hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Marina und Robert verkünden Schwangerschaft

Anzeige Anzeige

Instagram / marina.b_hadeb Marina und Robert von "Hochzeit auf den ersten Blick" 2023