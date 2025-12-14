Sie holt sich den Titel "Shopping Queen des Jahres 2025"

Die Spannung war groß im Finale von "Shopping Queen des Jahres 2025"! In der Show, die von Stardesigner Guido Maria Kretschmer (60) moderiert wird, trafen die besten Teilnehmerinnen des Jahres aufeinander, um ein letztes Mal ihre Styling-Künste unter Beweis zu stellen. Mit dabei waren Talissa aus Berlin, Carina aus München, Priska aus Leipzig, Petra aus Düsseldorf und Daniela aus Stuttgart. Alle hatten es mit ihrem französischen Luxus-IT-Piece geschafft, sich hervorzuheben, doch am Ende konnte es nur eine geben. Gemeinsam mit Bianca, der letztjährigen Gewinnerin, verkündete Guido schließlich die Siegerin: Mit 47 Punkten sicherte sich Daniela die Krone und eine AIDA-Kreuzfahrt im Wert von 5000 Euro.

Das Motto des Finales, "Crème de la Crème - kreiere einen Look rund um dein französisches Luxus-IT-Piece", forderte die Finalistinnen zu Höchstleistungen heraus. Während Talissa und Carina auf den Plätzen fünf und vier landeten, sicherte sich Priska dank einer Wildcard den dritten Platz. Die Entscheidung blieb bis zuletzt spannend, als Guido ankündigte, dass es zwischen Petra und Daniela entschieden wird. Mit ihrer authentischen und kreativen Umsetzung konnte Daniela schließlich überzeugen und setzte sich an die Spitze. "Des muss man jedzd erschd mol bgreifa", so die frischgebackene "Shopping Queen des Jahres", die ihren Sieg kaum fassen konnte.

Die Erfolgsshow "Shopping Queen", die seit Jahren TV-Zuschauer begeistert, bleibt eines der beliebtesten Formate bei Vox. Guido, der nicht nur die Sendung moderiert, sondern auch selbst die Looks bewertet, trägt wesentlich zum Erfolg bei. Mit seiner charmanten Art und seinem untrüglichen Stilgespür macht er aus jeder Woche ein Highlight – und das Finale bildet immer den krönenden Abschluss. Dass Daniela nun den Titel holte, war für viele ein emotionaler Moment, denn sie bestach nicht nur durch ihre Modewahl, sondern auch durch ihre sympathische Ausstrahlung.

Anzeige Anzeige

RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Legende

Anzeige Anzeige

"Shopping Queen"-Bus

Anzeige Anzeige

Getty Images Guido Maria Kretschmer im Juli 2019