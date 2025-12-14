Charlotte Crosby fliegt trotz Schulden auf die Malediven

Charlotte Crosby (35) gönnt sich zu Weihnachten einen Luxusurlaub in der Sonne. Der Reality-Star fliegt am 25. Dezember mit ihrer Familie auf die Malediven – trotz zuletzt eingeräumter Geldsorgen und Schulden von umgerechnet rund 340.000 Euro. Die Reise tritt Charlotte mit ihrem Verlobten Jake Ankers und den Töchtern Alba und Pixi an. "Wir kommen am Abend des 25. an, also ist Weihnachten offiziell vorbei, aber normalerweise kommt der Weihnachtsmann mit dem Jetski! Dann tauschen wir Geschenke aus. Wir werden für die Silvesterparty dort sein – das ist immer etwas Besonderes“, gab die Geordie Shore-Bekanntheit laut Daily Mail Einblicke in ihre Urlaubsplanung. Die geplante Hochzeit, die das Paar für 2026 ins Auge gefasst hatte, ist wegen des Budgets vorerst verschoben. Der luxuriöse Festtagsurlaub soll dennoch stattfinden.

Charlotte hatte zuvor öffentlich gemacht, dass sie aufgrund der Investition in ihre eigene Modelinie Pepper Girls Club mit hohen Schulden zu kämpfen habe. Das Unternehmen habe bisher keinen Gewinn abgeworfen, räumte sie ein, und sprach von einer starken finanziellen Belastung. Dennoch möchte Charlotte ihren Kindern und ihrer Familie ein außergewöhnliches Feiertagserlebnis ermöglichen. Sie betonte gleichzeitig ihre Bereitschaft, weiterhin hart an ihrem Geschäft zu arbeiten, um die Schulden zu begleichen und ihre Träume für ihre Familie langfristig verwirklichen zu können.

Charlotte und Jake gaben ihre Verlobung vor einigen Jahren bekannt, nachdem sie mit Töchterchen Alba bereits ihr erstes gemeinsames Kind bekommen hatten. Die kleine Pixi, die kurz nach Weihnachten ein Jahr alt wird, ergänzte später ihr Familienglück. Schon bei der Bekanntgabe ihrer Verlobung sagten Charlotte und Jake, dass sie es nicht eilig haben, vor den Traualtar zu treten. Die verschobene Hochzeit können sie daher sicher verschmerzen. Den Luxusurlaub auf den Malediven gönnt sich die Familie dennoch. Die "Geordie Shore"-Bekanntheit betonte bereits früher in Interviews, dass sie ihre Familie an erste Stelle setzt und gemeinsame Reisen für sie von unschätzbarem Wert sind, um Zeit miteinander zu verbringen. Privat hat Charlotte ihr Glück somit längst gefunden und genießt das Zusammensein mit ihren Liebsten. Bleibt zu hoffen, dass es auch beruflich und finanziell bald wieder bergauf geht.

Getty Images Charlotte Crosby, TV-Bekanntheit

Instagram / charlottegshore Realitystar Charlotte Crosby mit ihren beiden Kindern, März 2025

Getty Images Charlotte Crosby und Jake Ankers