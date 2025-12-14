Bei Single-Anne Wünsche "knallt die Weihnachtsdepression"

Die Feiertage rücken näher, doch bei Anne Wünsche (34) will keine Vorfreude aufkommen. Der Social-Media-Star teilt in ihrer Instagram-Story offen ihre Gedanken über die festliche Zeit als Single. Zu einem reposteten Pärchenfoto von Julian Claßen (32) und dessen Freundin Palina schreibt die Influencerin: "Da knallt die Weihnachts-Depression noch mal ordentlich, als Single. Ihr kennt mich: Ich war immer in langen Beziehungen und manchmal fehlt es so sehr." Neben der ehrlichen Einsicht versucht Anne auch, Mut zu machen. "Auch diese Phase wird mich stärken und nicht umbringen. Kopf hoch, wenn es dir genauso geht."

Die in ihren Worten spürbare Einsamkeit untermalt sie mit einem Ratschlag an ihre Follower: romantische Weihnachtsfilme besser meiden. Diese seien für sie in ihrer aktuellen Phase keine Hilfe. Mit ihrer Offenheit spricht die dreifache Mutter vielen Single-Fans aus der Seele, die die Feiertage in ähnlicher Situation erleben. Dass sie früher kaum Zeit als Single verbracht hat, macht diese Feierlichkeiten für Anne offenbar nur umso ungewohnter.

Noch vor wenigen Wochen hatte die Influencerin deutlich gelöstere Töne angeschlagen. Auf Instagram präsentierte sie sich damals selbstsicher in einem gestreiften Zweiteiler und schrieb: "Gut... Einfach nur gut! Habe mich schon lange nicht mehr so wohl in meiner Haut gefühlt – und so verdammt frei!" Auch ihre Follower zeigten sich begeistert und kommentierten: "Du siehst sehr glücklich aus" und "Schön, dich so zu sehen, wie du wirklich bist". Nach dem turbulenten Beziehungsende hatte Anne betont, wie sehr ihr die Veränderungen guttun würden.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi