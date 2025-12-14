Amira Aly hatte bei "Masked Singer" regelmäßig Panikattacken

Amira Aly (33) hat sich bei The Masked Singer einer besonderen Herausforderung gestellt. Verkleidet als das charmante Kostüm Eggi, schaffte sie es in der aktuellen Staffel bis ins Finale der beliebten Gesangsshow. Doch wie sie nun selbst auf Instagram verriet, war diese Reise nicht gerade leicht für sie. Gerade die ersten Wochen waren geprägt von Panikattacken, die sie während der Shows durchlebte. "Ich hatte wirklich die ersten vier Wochen jedes Mal eine Panikattacke auf der Bühne. Das waren für mich die längsten Minuten, weil in diesem Moment, wenn das Licht runterfährt und das Rateteam sich noch mal kurz unterhält, in dieser Zeit bin ich wirklich jedes Mal kurz davor gewesen, von der Bühne zu rennen", erzählte die Moderatorin. Grund dafür waren sowohl die generelle Aufregung als auch das Kostüm, das sich durch ihre Platzangst wie eine zusätzliche Hürde anfühlte.

Trotz dieser heftigen Erfahrungen blickt Amira auch dankbar auf ihre Zeit bei "The Masked Singer" zurück. Besonders die Betreuung, die sie während ihrer Teilnahme erhalten hat, scheint für sie einen großen Unterschied gemacht zu haben. "Ich wurde so, so süß begleitet und betreut", verriet sie in ihrem Beitrag und lobte das Team hinter der Show. Beeindruckt ist sie vor allem von ihrer eigenen Durchhaltekraft. "Ich bin unfassbar überrascht über mich selbst", gab sie ehrlich zu und zeigte, dass sie die Herausforderungen nicht nur überstanden, sondern auch bewältigt hat. Am Ende habe sie sogar viel Spaß an der Sache gefunden, erklärte sie weiter.

Schon vor ihrer Teilnahme an der Show war bekannt, dass Amira Herausforderungen nicht scheut. In ihrem Berufsalltag steht sie regelmäßig vor Publikum und zeigt sich dabei stets souverän. Privat ist sie eine engagierte Mutter von zwei Söhnen und meistert mit ihrem Partner den turbulenten Familienalltag. Durch ihre Zeit bei "The Masked Singer" ist die Moderatorin nun in eine neue Rolle geschlüpft – eine, die ihr nicht nur Aufregung, sondern auch neue Stärken aufgezeigt hat. Fans dürften besonders von ihrer Offenheit und ihrem Mut beeindruckt sein, sich dieser Aufgabe trotz der Panikattacken gestellt zu haben.

Joyn/Willi Weber Amira Aly bei "The Masked Singer" 2025

Joyn/Willi Weber Amira Aly bei "The Masked Singer" 2025

Joyn/Willi Weber Amira Aly und Matthias Opdenhövel bei "The Masked Singer" 2025