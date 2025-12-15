RTL-Wetterfee Melanie Haselhoff feiert winterliche Hochzeit

RTL-Wettermoderatorin Melanie Haselhoff hat ihrem Partner Patrick das Jawort gegeben. Die romantische standesamtliche Trauung fand am 13. Dezember 2025 im nordrhein-westfälischen Bad Münstereifel statt. In einer Instagram-Story zeigte sich die Braut vor dem Rathaus in einem eleganten cremeweißen, bodenlangen Kleid, über das sie einen passenden Schal gelegt hatte. Ihr frischgebackener Ehemann wählte ebenfalls gedeckte Farben. "Ich bin auf Wolke sieben", schwärmte Melanie glücklich in einem kurzen Statement gegenüber RTL.

Die 30-Jährige, bekannt aus Formaten wie "Punkt 6", "Punkt 7", "Punkt 8" und "RTL Aktuell", wird auch nach der Hochzeit ihren Mädchennamen im Fernsehen beibehalten. Das teilte sie ihren Zuschauern ebenfalls mit. Mit ihrer Trauung inmitten des Winters erlebte das Paar eine ganz besondere Atmosphäre, die die frostige Jahreszeit zu bieten hat. Auch auf Social Media regnete es Glückwünsche von den Fans, die sich über Melanie Haselhoffs besonders magischen Moment freuten.

Neben ihrer Tätigkeit als Wettermoderatorin ist Melanie bei ihren Zuschauern vor allem für ihre freundliche und sympathische Ausstrahlung bekannt. Über ihr Privatleben ließ sie bisher nur selten Details durchblicken, sodass die Hochzeit eine freudige Überraschung ist. Während sie im Netz immer wieder Einblicke in ihren Alltag gibt, hält sie ihre Beziehung weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Mit dem emotionalen Schritt in den Hafen der Ehe hat sie nun jedoch einen neuen Höhepunkt ihres Lebens mit den Fans geteilt.

Getty Images Moderatorin Melanie Haselhoff, November 2021

Instagram / melanie_haselhoff Melanie Haselhoff, Redakteurin

Instagram / melanie_haselhoff Redakteurin Melanie Haselhoff mit Freundinnen

