Er soll Reiner Calmund bei "Grill den Henssler" ersetzen

Joachim Llambi (61) übernimmt bei Grill den Henssler den Jurystuhl von Reiner Calmund (77) – und das schon bald fest: Ab 2026 soll der Let's Dance-Chefjuror in der VOX-Show neben Jana Ina Zarrella (49) und Alexander Herrmann (54) über die Teller urteilen. Sechs neue Episoden der Sendung wurden laut Bild bereits aufgezeichnet, deren Ausstrahlung für das Frühjahr 2026 geplant ist. Reiner hatte sich nach zwölf Jahren im September emotional von seinem Publikum verabschiedet.

Mit seinem feinen Gespür für Geschmack und kritische Urteile scheint Joachim – seit Jahren an der Spitze der Tanzshow "Let's Dance" – eine interessante Wahl für die kulinarische Jury zu sein. Bereits Anfang des Jahres 2025 äußerte er sich gegenüber RTL begeistert zur Möglichkeit, Teil der Sendung zu werden, und betonte seine Liebe zu gutem Essen: "Ich bin einer, der gerne isst, der auch gerne bewusst isst und der dann auch den Euro mehr bezahlt, wenn die Qualität stimmt." Diese Leidenschaft für hochwertige Gastronomie könnte ihn zu einem würdigen Nachfolger machen und neuen Schwung in die Show bringen.

Der "Calli", wie Reiner von seinen Fans liebevoll genannt wird, war schon in der Vorgängershow "Kocharena" eine feste Größe und prägte "Grill den Henssler" maßgeblich mit seinem charmanten Auftreten und humorvollen Kommentaren. Der ehemalige Fußballexperte, der auch privat ein Genussmensch ist, hatte mehrfach betont, wie sehr ihn die Arbeit in der Sendung erfüllt hat. Zwischenzeitlich nahmen Gäste wie Guido Maria Kretschmer (60) und Bruce Darnell (68) auf dem Jurystuhl von Reiner Platz. Jetzt ist also dauerhafter Ersatz gefunden.

Getty Images Reiner Calmund, 2022

Wehnert, Matthias / ActionPress Joachim Llambi, "Let's Dance"-Star

Grill den Henssler, VOX Steffen Henssler in der "Grill den Henssler"-Jubiläumsfolge