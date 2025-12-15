Frisch verlobt: So fühlen sich Domi Bruntner und Jolina Fust

Mit der Nachricht über ihre Verlobung überraschten und begeisterten Dominik Bruntner (32) und Jolina Fust (28) ihre Fans. Auch das Paar ist noch ganz verzaubert von dem Moment, in dem Jolina 'Ja' sagte. Gegenüber Promiflash verraten sie, wie sie sich nun als frisch verlobtes Paar fühlen. "Sehr gut, könnte nicht besser sein und man hat das Gefühl, eine andere Ebene der Beziehung erreicht zu haben", beschreibt Dominik, während seine Partnerin hinzufügt: "Es ist ein wunderschönes Gefühl. Könnte nicht besser sein."

Dass sie diesen nächsten gemeinsamen Schritt wagen, wollten Dominik und Jolina natürlich als Allererstes mit ihren Liebsten teilen. "Wir haben sie noch am selben Abend angerufen, weil wir natürlich wollten, dass sie es von uns persönlich über FaceTime erfahren, und alle haben sich gefreut", erzählt Dominik davon, wie sie ihre Familien damit überrascht haben. Die Reaktionen sprachen offensichtlich Bände: "Meine Mama hat ein paar Tränchen verdrückt und sie haben sich alle sehr für uns gefreut."

Schon bevor Jolina und Dominik ein Paar wurden, standen sie beide in der Öffentlichkeit. Die 28-Jährige nahm 2014 an Germany's Next Topmodel teil und belegte hinter Stefanie Giesinger den zweiten Platz. Dominik wurde 2017 zu Mister Germany gekürt und war später bei Temptation Island zu sehen. Ein Paar wurden die beiden im Jahr 2019. Wie Jolina sich ihren Heiratsantrag wünschen würde, verriet sie bereits vor zwei Jahren im Promiflash-Interview. "Am Strand wäre schon schön, mit dem Meer im Hintergrund", verriet sie, wobei Dominik offensichtlich gut die Ohren gespitzt hatte. Die Frage aller Fragen stellte er ihr nämlich in ihrem aktuellen Urlaub auf Mauritius.

Instagram / jolina_f Dominik Bruntner und Jolina Fust, Influencer

Instagram / jolina_f Jolina Fust und Dominik Bruntner auf Mauritius, Dezember 2025

Instagram / jolina_f Dominik Bruntner und Jolina Fust im Oktober 2023 auf Mallorca