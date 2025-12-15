Harte Vorwürfe: Betrügt Knossis Agentur ahnungslose Nutzer?

Ein Video des YouTubers RobBubble sorgt für Aufsehen: Darin erhebt er schwere Vorwürfe gegen die Agentur Oasis Agency und die Plattform Fanblast, zu deren Gründungsteam der bekannte Streamer Knossi (39) gehörte. Laut RobBubble sollen Nutzer durch angebliche Chat-Möglichkeiten mit Streamerinnen in die Irre geführt und finanziell ausgenutzt worden sein, wie das Magazin Mein MMO berichtet. Die vermeintlichen Prominenten schreiben demnach gar nicht selbst, sondern beauftragte Mitarbeiter – sogenannte "Chatter" – übernehmen die Kommunikation, täuschen Nähe vor und drängen gezielt auf den Kauf teurer Inhalte. Knossi hat sich in einem Kommentar von den Praktiken distanziert und erklärte, dass er seit Jahren nicht mehr aktiv in das Unternehmen eingebunden sei.

Die Recherche von RobBubble umfasst unter anderem undercover gesammelte Informationen, Gesprächsausschnitte und Aussagen von Whistleblowern, die die Vorgänge bestätigen sollen. Namen von Streamerinnen wie Alexisshv und GwendolynCeline werden konkret genannt, und es ist die Rede von Einnahmen in sechsstelliger Höhe. Die Bild soll ebenfalls ähnliche Vorgänge aufgedeckt haben. In seinem Statement erklärte Knossi, das Unternehmen habe sich über die Jahre von ursprünglichen Zielen entfernt, weshalb er sich vor zwei Jahren zurückgezogen habe. Er betonte, keinen Einfluss mehr auf die Abläufe zu haben und schockiert über die jüngsten Entwicklungen zu sein.

Knossi, der als Streamer und Moderator bekannt ist, hatte schon in der Vergangenheit mit Kritik am Anfang seiner Karriere zu kämpfen, unter anderem durch sein Engagement in der Online-Casino-Szene. Obwohl er sich davon distanziert hat, wurden immer wieder Diskussionen um seine Person laut. Trotz der Vorwürfe besitzt Knossi, der sich vor Kurzem seine Zähne komplett erneuern ließ, in seiner großen Fanbase nach wie vor zahlreiche Unterstützer. Sein beruflicher Werdegang ist geprägt von einer schillernden Präsenz in Social Media, wo er nicht nur als Entertainer agiert, sondern auch immer wieder Einblicke in sein Privatleben gibt, was ihn noch nahbarer für viele seiner Fans macht.

Knossi im Juli 2025

Knossi, Juni 2025

Knossi bei Let's Dance, 2023