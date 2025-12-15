Neues Liebesglück: TV-Star Emily Seebohm zeigt ihren Freund

In den vergangenen Monaten brodelte die Gerüchteküche wegen Emily Seebohm (33). Kurz nach der Bestätigung der Trennung von "Married At First Sight"-Star Ryan Gallagher folgt nun die Bekanntgabe ihrer neuen Beziehung auf Instagram. Mehrere Fotos zeigen die einstige "The Challenge: Australia"-Teilnehmerin mit ihrem Partner Brandon Caust. Auf den Schnappschüssen strahlt das Paar geradezu vor Glück. Sie zeigen sie bei einem eleganten Gala-Auftritt, einem gemeinsamen Abendessen und einem Besuch bei einem Basketballspiel der Brisbane Bullets. Auch Emilys zweijähriger Sohn Sampson ist auf einigen der Bilder zu sehen.

Schon im Oktober hatte Emily für Spekulationen gesorgt, als sie ein Bild von sich und ihrem neuen Partner beim Basketballspiel postete – damals noch, ohne dass Brandon erkennbar war. In den folgenden Wochen erschienen immer wieder romantische Fotos auf ihrem Social-Media-Account, auf denen sie jedoch weiterhin die Identität ihres Partners geheim hielt. Nun folgt die offizielle Enthüllung der Liebesbeziehung, und die Follower der Sportlerin zeigen sich begeistert. "Schön, dich so glücklich zu sehen. Brandon wirkt sehr süß", freut sich ein Fan in den Kommentaren.

Emily und ihr Ex-Verlobter Ryan, bekannt aus der Reality-TV-Show "Married At First Sight", hatten sich 2022 verlobt, doch ihre Beziehung endete zwei Jahre später. Seit der Trennung lebt Ryan in Brisbane und konzentriert sich laut eigenen Angaben darauf, eine neue Balance für sich und ihren gemeinsamen Sohn zu finden. Im November berichtete er seinen Fans im Netz, dass er wieder auf dem Markt sei. "Ich war am Sonntag auf einem Date. Ich gehe nicht oft auf Dates, damit habe ich gerade erst wieder angefangen", plauderte der Fernsehstar aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / emcbomb Brandon Caust und Emily Seebohm

Anzeige Anzeige

Instagram / emcbomb Emily Seebohm mit Freund Brandon Caust und Sohn Sampson

Anzeige Anzeige

Instagram / emcbomb Emily Seebohm und Ryan Gallagher im Juli 2023