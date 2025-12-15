Kyle MacLachlan: So prägte David Lynch seine Karriere

Kyle MacLachlan (66), bekannt aus der Kultserie "Twin Peaks", spricht in einem aktuellen Interview mit kurier über die Höhen und Tiefen seiner Karriere und die Veränderungen in seinem Leben. Der Schauspieler, der aktuell in der Serie "Fallout" zu sehen ist, beschreibt den Ruhm als vergänglich und erzählt von den frühen Tagen, in denen der plötzliche Erfolg erheblichen Druck auf ihn ausübte. "Ruhm ist nicht für immer", erklärt er mit Blick auf seine jahrzehntelange Laufbahn, in der er gelernt hat, sich auf das zu konzentrieren, was ihm wirklich wichtig ist. Ein besonderes Thema im Gespräch: seine langjährige Freundschaft mit dem Regisseur David Lynch (†78), der im Januar diesen Jahres gestorben ist.

Kyle erzählt davon, wie entscheidend die Zusammenarbeit mit David für ihn war und schätzt sich glücklich, einen Mentor und engen Vertrauten wie ihn gehabt zu haben. "Er war ein kreatives Genie und ein warmherziger Mensch", erinnert sich der Schauspieler. Ihre Zusammenarbeit an "Twin Peaks" und anderen Projekten wie "Blue Velvet" habe ihn nicht nur beruflich, sondern auch persönlich geprägt. Trotz des Verlusts versucht Kyle, sich auf die positiven Erinnerungen und den Einfluss, den David auf sein Leben hatte, zu konzentrieren. Die beiden waren auch abseits des Sets eng verbunden und teilten einen tiefen Respekt füreinander.

Privat scheint Kyle mittlerweile eine entspanntere Einstellung zum Ruhm entwickelt zu haben. Während er in seiner Anfangszeit vor allem den Erwartungen gerecht werden wollte, weiß er heute besser, wie wichtig es ist, Prioritäten zu setzen. Mit seiner Familie und einem Faible für Wein – er betreibt ein eigenes Weingut – hat der Schauspieler einen Ausgleich zu den oft turbulenten Zeiten in Hollywood gefunden. "Ich bin dankbar für die Menschen und Momente, die mich geformt haben", sagt er und blickt dabei sowohl auf seine Freundschaft mit David Lynch als auch auf die Lektionen zurück, die er aus seiner bewegten Karriere mitnehmen konnte.

Getty Images Kyle MacLachlan bei den GQ Men of the Year Awards 2024 in Berlin

Getty Images Regisseur David Lynch

Getty Images Kyle MacLachlan, April 2024