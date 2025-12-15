"Schuhkartongroß": Ex-Prinz Andrews neue Bleibe wird eng

Andrew Mountbatten Windsor (65), vormals als Herzog von York bekannt, bereitet seinen Auszug aus der Royal Lodge in Windsor vor. Der einstige Prinz wird zunächst in ein deutlich kleineres temporäres Anwesen auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk ziehen, welches König Charles III. (77) gehört. Als "schuhkartongroß" wird dieses neue Zuhause Daily Mail zufolge beschrieben, deutlich bescheidener als die 30 Zimmer umfassende Royal Lodge. Helfer räumen derzeit unter dem Schutz der Dunkelheit Möbel und Kisten aus der alten Residenz. Viele Gegenstände werden in einem Lager des Crown Estate in Windsor untergebracht, da das neue Anwesen wesentlich kleiner ist.

Der Umzug gestaltet sich jedoch alles andere als einfach. Quellen berichten von chaotischen Zuständen in der Royal Lodge: Der ehemalige Royal habe das Anwesen im Laufe der Jahre stark mit persönlichen Dingen angefüllt, was die Räumung erheblich verzögert. Rund 80 Prozent seiner Besitztümer müssten für den reduzierten Wohnraum ausgemustert oder fachgerecht gelagert werden. Unter den Gegenständen befinden sich auch historische Dokumente, die sorgfältig archiviert werden müssen. Parallel dazu wird sein neues Heim aufwendig renoviert. Trotz allem könnte dieser Ort jedoch nicht von Dauer sein – Berichten zufolge sei langfristig auch ein Umzug in den Nahen Osten denkbar, wo Andrew geschäftliche Kontakte pflegt.

Der Verlust der Royal Lodge markiert einen weiteren Wendepunkt in Andrews Leben, der sich in den letzten Jahren verstärkt aus dem Rampenlicht zurückgezogen hat. Die geräumige Lodge in Windsor hatte zuvor seinem Status entsprochen, während neue Berichte nahelegen, dass die zukünftige Unterkunft im Sandringham-Anwesen weniger opulent ausfällt als ursprünglich erhofft. Zuvor war Andrew – verbunden mit Forderungen nach großzügigem Personal – an einer Unterkunft mit mindestens sechs Schlafzimmern interessiert. Trotz seiner prominenten Herkunft scheint ihm nun ein bescheideneres Leben, fernab seiner einstigen Privilegien, bevorzustehen.

Imago Prince Andrew trifft zur Requiem-Messe für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral ein

Getty Images, Getty Images König Charles und Prinz Andrew

Imago Andrew Mountbatten-Windsor besucht die Murdoch University in Perth am 2. Oktober 2019