Nach Mord: Billy Crystal sah Rob Reiner und Micheles Leichen

Schock in Los Angeles: Billy Crystal (77) und seine Frau Janice sollen am Sonntag zum Haus von Rob Reiner (†78) und Michele Singer Reiner in Brentwood geeilt sein – und sahen dort ihre getöteten Freunde. Auslöser war wohl ein Anruf von Tochter Romy Reiner (27), die kurz zuvor auch die Polizei alarmiert hatte. Vor Ort soll sich den Eintreffenden ein grausames Bild geboten haben. Rob und Michele wurden mit Stichverletzungen gefunden, bestätigt wurde der Fund am Sonntagnachmittag. Billy und Janice kamen derart schnell, da sie noch Abschied nehmen wollten. Das berichteten Insider gegenüber TMZ. Die Nachricht verbreitete sich rasch in Hollywood und löste Anteilnahme und Entsetzen aus.

Nur Stunden später klickten die Handschellen: Der gemeinsame Sohn Nick Reiner (32) wurde festgenommen. Während der Untersuchungshaft befindet sich Nick derzeit unter Suizidbeobachtung. Die Polizei machte bisher keine weiteren Angaben zu einem möglichen Motiv hinter der schockierenden Tat. Laut Michelle Obama (61), die bei ihrem Auftritt in einer Folge von "Jimmy Kimmel Live!" sichtlich bewegt war, hatten sie und Barack Obama (64) noch geplant, das Paar zu treffen. In einem rührenden Statement in den sozialen Medien beschrieb der ehemalige Präsident Rob und Michele als "anständig, mutig und voller Mitgefühl". Seine Frau fügte während der Sendung hinzu, dass solche Gewaltakte einen in der Welt nicht nur sprachlos, sondern auch zutiefst traurig zurückließen.

Rob Reiner, nicht nur als Regisseur, sondern auch als Schauspieler bekannt, hatte über Jahrzehnte hinweg das Hollywood-Kino geprägt. Privat war er seit fast vier Jahrzehnten glücklich mit Michele verheiratet, die selbst in der Filmwelt aktiv war. Ihr Freund Billy, der den Verlust noch nicht öffentlich thematisiert hat, pflegte eine enge Verbindung zu Rob, mit dem er unter anderem an "Harry und Sally" zusammenarbeitete. Gemeinsam repräsentierten sie über Jahre hinweg die Werte von Freundschaft, Partnerschaft und Kreativität in der oft kurzlebigen Traumfabrik.

Getty Images Rob Reiner und Billy Crystal, April 2019

Imago Rob Reiner mit Ehefrau Michele und ihren Kindern Romy und Nick im Juli 2010 in Hollywood

