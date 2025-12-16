Hofwoche vorbei: Diese "Bauer sucht Frau"-Duos sind ein Paar

Die Hofwochen bei Bauer sucht Frau sind fast zu Ende und die Wiedersehensshow bringt romantische Neuigkeiten mit sich: Gleich zwei Teilnehmerpaare haben ihre Herzen aneinander verschenkt und sind nun offiziell ein Paar. Kerrin und Basti strahlen über beide Ohren, wie Moderatorin Inka Bause (57) anmerkt: "Nun sehen wir hier ein Pärchen, das strahlt." Kerrin erklärt, wie die beiden ihre Fernbeziehung bisher gemeistert haben: "Wir haben uns alle zwei Wochen gesehen." Das Paar plant, zusammenzuziehen, möchte sich jedoch zuvor noch intensiver kennenlernen. "Wir sind megahappy und hoffen, dass das weiterhin so gut läuft", meint Basti optimistisch und lächelt Kerrin an: "Dann wird es eine Frage der Zeit sein, bis sie dann zu mir kommt."

Auch bei Katharina und Walter hat der durch die Show eingeleitete Funke ein großes Feuer entfacht. In der Wiedersehensshow erzählen die beiden voller Enthusiasmus von den gemeinsamen Momenten, die sie der Liebe nähergebracht haben. Walter hat bereits Katharinas Kinder kennengelernt und sie in ihrer Wohnung besucht. "Wir sind ein Paar, wir sind zusammen", schwärmt Katharina. Walter zeigt sich ebenfalls begeistert und nennt seine neue Partnerin liebevoll "meine Traumfrau". Zwischen den beiden scheint es mehr als ernst zu sein, denn Walter denkt bereits über einen Heiratsantrag nach, wie er offen preisgibt.

Auch bei Friedrich Dieckmann und Laura knisterte es während der Hofwoche gewaltig. Zahlreiche Zuschauer freuen sich darauf, zu erfahren, wie es mit den beiden weiterging. So nutzten die beiden ihre letzten gemeinsamen Stunden zu einem ehrlichen Gespräch in der Scheune, das schnell romantisch wurde. Friedrich zeigte sich dankbar: "Ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können." Offenherzig verriet er Laura: "Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns weitersehen und weiter kennenlernen. Ich möchte das unbedingt und kann mir da nichts Schöneres vorstellen." Die Lehrerin spielte daraufhin mit einer kleinen Überraschung auf die Gefühle an: Sie bat Friedrich, die Augen zu schließen, und schenkte ihm ein T-Shirt mit einem Herzschlag und einer Spargelstange – eine süße Erinnerung an ihre Zeit auf dem Hof. "Wie süß ist das denn?", staunte der Spargelbauer. Laura machte ihre Gefühle mit den Worten deutlich: "Mein Herz schlägt für dich." Danach umarmten und küssten sich die beiden.

RTL Inka Bause bei "Bauer sucht Frau", 2025

RTL / Stefan Gregorowius Kerrin und Basti, "Bauer sucht Frau" 2025

RTL / Stefan Gregorowius Katharina und Walter, "Bauer sucht Frau" 2025