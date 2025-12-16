Emotionaler Abschied: Jerry Seinfeld gedenkt Rob Reiners

Jerry Seinfeld (71) hat auf Instagram einen bewegenden Abschiedspost an Rob Reiner (†78) veröffentlicht, der am 14. Dezember gemeinsam mit seiner Frau Michele Singer Reiner tot in seinem Haus in Brentwood aufgefunden wurde. Der Schauspieler betonte, welche entscheidende Rolle der verstorbene Regisseur für den Erfolg der Sitcom "Seinfeld" spielte. "Unsere Show hätte es ohne ihn nie gegeben", schrieb er. Er erinnerte daran, dass sich Rob in den Anfangstagen der Serie trotz schlechter Rückmeldungen bereit erklärte, die Produktion fortzusetzen und so einen Klassiker der 1990er-Jahre zu schaffen.

Rob, der vor allem für Filme wie "Stand By Me" und "Harry und Sally" bekannt war, führte das Produktionsunternehmen Castle Rock Entertainment, das "Seinfeld" unterstützte und so vor der Absetzung bewahrte. Jerrys Tribut ging auch auf Robs Ehe mit Michele ein, die er als Vorbild beschrieb: "Sie haben mir gezeigt, wie es funktioniert. Jeder von ihnen hat den anderen bereichert." Gemeinsam mit seinem Vater Carl Reiner galt Rob in der Branche als einer der herzlichsten und leidenschaftlichsten Köpfe.

In dem tragischen Fall um Rob und Micheles Tod gibt es neue Entwicklungen, die die Familie erschüttern. Wie unter anderem TMZ berichtete, wurde der Sohn des Paares, Nick Reiner (32), am Montagmorgen von den Behörden in Los Angeles festgenommen. Zuvor waren bereits Gerüchte aufgekommen, dass Nick im Zusammenhang mit dem Tod seiner Eltern stehe. Für seine Freilassung wurde laut Medien eine Kaution in Höhe von knapp 3,5 Millionen Euro festgesetzt.

Getty Images Jerry Seinfeld, Komiker

Getty Images Rob Reiner und Michele Singer bei der Premiere von "For Your Consideration" in Los Angeles, 13. November 2006

