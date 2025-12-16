Dem Baby die Haare rasiert: Madison LeCroy verteidigt sich

Madison LeCroy sorgt derzeit für Aufregung in den sozialen Medien, nachdem sie ein Video auf Instagram geteilt hat, in dem sie die Haare ihrer erst fünf Monate alten Tochter Teddi rasiert. Die kleine Teddi saß dabei ruhig mit einem Lätzchen um den Hals, während Madison und ihr Ehemann Brett Randle die Szene begleiteten. Die Entscheidung, einen Teil der Haare ihrer Tochter zu rasieren, stieß auf Kritik unter ihren Followern. In einer Instagram-Nachricht fragte eine Nutzerin: "Du schneidest was genau?" Madison reagierte darauf prompt und bezeichnete den Kommentar als übermäßig neugierig.

Madison erklärte daraufhin, dass es lediglich um eine kleine Stelle am Hinterkopf ihrer Tochter gehe. Sie untermauerte ihre Entscheidung mit einem weiteren Video, in dem eine andere Mutter ebenfalls die Haare ihres Babys für ein dichteres Nachwachsen rasierte. Gleichzeitig machte Madison ihrer Frustration Luft und rief in ihren Stories aus: "Ich will euch wirklich nichts mehr erzählen, weil einige von euch sich selbst den Kopf rasieren und neu anfangen sollten." Ihre humorvolle Seite zeigte die zweifache Mutter schließlich, als sie ein Bild von Teddi in einer braunen Perücke postete und dieses mit den Worten "Morgen, B*tches" versah.

Gemeinsam mit Teddi und ihrem älteren Sohn Hudson genießt Madison seit November ihr erstes Weihnachtsfest als Familie zu viert. Das Familienleben beschreibt sie als "schönes Chaos", in dem vor allem die Interaktion zwischen Teddi und ihrem großen Bruder Hudson ihr Herz täglich erwärmt. Über die gemeinsame Zeit in Charleston, die von Weihnachtsbeleuchtung, Plätzchenbacken und gemütlichen Familientätigkeiten geprägt ist, schwärmte Madison, die sich weiteren Nachwuchs schon jetzt gut vorstellen kann, erst kürzlich: "Alles ist so magisch in diesem Alter." Dabei zeigt sich Hudson als rührender großer Bruder, der Teddi regelmäßig besingt und liebevoll umsorgt.

Imago Madison LeCroy, April 2024

Instagram / madisonlecroy Madison LeCroy mit ihrer Tochter Teddi

Instagram / madisonlecroy Madison LeCroy mit Ehemann Brett und Sohn Hudson im Oktober 2023