So aufregend war "Alles was zählt"-Dreh für Sabine Lisicki

Sabine Lisicki (36), bekannt aus der Tenniswelt und Wimbledon-Finalistin, wagt sich auf neues Terrain: Die Tennisspielerin hat eine Gastrolle in der beliebten RTL-Serie Alles was zählt übernommen. Dabei spielt sie sich selbst und erscheint in Essen, um einen Workshop für Nachwuchstennisspielerinnen zu geben. Für ihren Auftritt hat die 36-Jährige nichts dem Zufall überlassen: "Ich habe natürlich versucht, die Texte gut zu lernen und mich so gut es geht, auch mit einem Coaching, darauf vorzubereiten. Und ich hoffe, dass es gut gehen wird", sagte sie im RTL-Interview am Drehtag. Ihre Szenen sind vom 15. bis 17. Dezember in der Serie zu sehen.

In den Folgen trifft ihre Rolle auf zahlreiche Charaktere der Serie, darunter Joana Perez, gespielt von Josephine Martz, und deren ehrgeizige Mutter Gabriella. Joana nimmt am Workshop teil, obwohl eigentlich Nele dafür vorgesehen war, was für Spannungen sorgt. Besonders aufregend wird es, als Nele Sabine kurzerhand zu einem Match herausfordert. Die Tennis-Ikone, die als Fan der Serie bereits immer wieder nach dem Training "Alles was zählt" eingeschaltet hat, genoss die ungewohnte Erfahrung, vor der Kamera zu stehen. Die Profisportlerin zeigte sich begeistert von der Möglichkeit, ihrer Liebe zum Tennis auch auf schauspielerischer Ebene Ausdruck zu verleihen.

Mitte September war bekannt geworden, dass Sabine in der erfolgreichen Vorabendserie zu sehen sein wird. Die Vorfreude der Tennisspielerin war schon bei der Verkündung groß: "Ich habe tatsächlich schon damals die allererste Folge von AWZ gesehen! Und wir sind auf dem Tennisplatz – das ist ja mein Zuhause!", schwärmte sie RTL begeistert. Für den Wimbledon-Star wurde mit dem Gastauftritt also ein echter Traum wahr.

Getty Images Sabine Lisicki auf einer Party in Sydney im Januar 2016

RTL / Julia Carola Pohle Josephine Martz, Bianca Hein, Sabine Lisicki und Maria Müller bei "Alles was zählt"

Instagram / sabinelisicki Tennisspielerin Sabine Lisicki