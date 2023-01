Cooles Team: So kam Zusammenarbeit von Clueso und Deichkind

Mit Clueso (42) und Deichkind kommen zwei völlig verschiedene Musikrichtungen zusammen. Sowohl der Sänger als auch die Band gehören zu den Urgesteinen der deutschsprachigen Musik. Doch während der gebürtige Erfurter meist sanftere Töne anschlägt, ist die Hamburger Truppe bekannt für ihren Elektropunk. Im Hip-Hop fanden sie wohl eine Gemeinsamkeit – jetzt veröffentlichen sie ihren ersten gemeinsamen Song. Und die Zusammenarbeit zwischen Clueso und Deichkind kam eher zufällig!

Bereits vor einigen Monaten wandten sich Porky und Kryptik Joe von Deichkind an Clueso, weil sie auf der Suche nach einem Studio für ihr neues Album waren. "Ich habe gesagt: 'Ihr könnt gerne umsonst bei mir arbeiten und alles nutzen, aber dann will ich einen gemeinsamen Song mit euch machen'", erzählt der 42-Jährige Sony Music Entertainment. Ein Deal, den die Bandmitglieder annahmen. Und beim Schreiben des Songs schienen sie richtig Spaß zu haben: "Es war wie in frühen Hip-Hop-Tagen. Wir drei haben im Kreis gesessen, Strophen geschrieben, Beats ausprobiert und Zeilen hin- und hergedroppt – ein kreatives Pingpong."

Am 26. Januar erschien das Lied "Auch Im Bentley Wird Geweint" als Single von Clueso und am 17. Februar wird sie ebenfalls auf dem neuen Deichkind-Album zu hören sein. "Ich wollte diese Kombination schon länger machen, unter anderem auch in meiner Session mit Capital Bra (28). [...] Aber die ironische Note passt natürlich besser zu Deichkind", meint Clueso.

Michael Kremer / Future Image Clueso, Sänger

Benjakon Clueso und Deichkind im Video zu "Auch Im Bentley Wird Geweint"

Getty Images Deichkind, deutsche Musikgruppe

