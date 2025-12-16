Mord an Rob Reiner und Frau: Das ist über Michele bekannt

Es sind schockierende Nachrichten, die Hollywood erschüttern: Am 14. Dezember 2025 wurden der bekannte Regisseur Rob Reiner (†78) und seine Ehefrau Michele Singer Reiner tot in ihrem gemeinsamen Zuhause in Los Angeles aufgefunden. Wie die Polizei mitteilte, starben die beiden an den Folgen von Stichverletzungen, und es wird wegen Mordes ermittelt. Nur wenige Stunden später bestätigte die Familie den Verlust mit einem emotionalen Statement. Laut Variety heißt es darin: "Wir sind untröstlich und bitten um Privatsphäre während dieser unfassbar schweren Zeit." Auch Tochter Tracy Reiner zeigte sich erschüttert und sagte gegenüber NBC News: "Ich komme aus der großartigsten Familie überhaupt."

Michele Singer Reiner war nicht nur bekannt als Ehefrau des Filmemachers, sondern hatte auch selbst eine vielfältige Karriere. Sie machte sich unter anderem als Fotografin einen Namen und schoss das berühmte Coverfoto für Donald Trumps (79) 1987 erschienenes Buch "The Art of the Deal". Zudem war sie an Robs Projekten beteiligt: Als Fotografin wirkte sie bei seinem Thriller "Misery" mit, später auch als Produzentin für Filme wie "Shock and Awe" und "Spinal Tap II: The End Continues", der erst in diesem Jahr veröffentlicht wurde. 2024 erhielt sie zusammen mit ihrem Mann eine Emmy-Nominierung für die Dokumentation "Albert Brooks: Defending My Life". Posthum wird Michele außerdem mit dem Film "Wind River: Rising" einen letzten Produzenten-Credit haben, dessen Veröffentlichung noch aussteht.

Michele und Rob hatten sich 1989 während der Dreharbeiten zu "Harry und Sally" kennengelernt und noch im selben Jahr geheiratet. Gemeinsam hatten sie drei Kinder: Jake, Nick und Romy. Michele war zudem Stiefmutter von Tracy, die aus Robs erster Ehe mit Penny Marshall stammt. Tragischerweise wurde Sohn Nick nach dem Tod seiner Eltern wegen Mordverdachts festgenommen, wie Us Weekly berichtete. Die Polizei von Los Angeles bestätigte, dass er gegen eine Kaution von vier Millionen Dollar in Gewahrsam bleibt. Unverständnis und Trauer überwiegen, während die Ermittlungen weiterlaufen – ein schwerer Verlust für eine sonst so prominente und scheinbar harmonische Familie.

Getty Images Rob Reiner und Michele Reiner bei den Kennedy Center Honors in Washington, DC, am 3. Dezember 2023

Imago Rob Reiner mit Ehefrau Michele und ihren Kindern Romy und Nick bei der Premiere von "Flipped" in Hollywood, 2010

Getty Images Rob Reiner bei der Vorführung von "Misery" beim TCM Classic Film Festival im TCL Chinese Theatre in Hollywood