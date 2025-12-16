Schnipp Schnapp: Anna Heiser ließ sich einen Bob schneiden

Anna Heiser (35) überrascht ihre Fans mit einer radikalen Typveränderung. Die ehemalige Bauer sucht Frau-Kandidatin teilte auf Instagram ein Video, das ihren neuen Look zeigt: Von ihren einst fast hüftlangen Haaren hat sich die zweifache Mutter verabschiedet und trägt jetzt einen Long-Bob. "Ich hab's wieder getan und ich liebe es", schreibt Anna zu ihrem Beitrag. Ihre rund 300.000 Follower zeigten sich gespalten. Während viele ihre Begeisterung zum Ausdruck brachten, gab es auch Stimmen, die dem neuen Stil kritisch gegenüberstanden.

Die frisch gekürzte Frisur ist nicht die erste Veränderung, die Anna in den vergangenen Jahren gewagt hat. Bereits seit geraumer Zeit trägt sie ihre Haare deutlich dunkler als zu Beginn ihrer TV-Laufbahn. Doch nicht nur äußerlich hat sich einiges bei Anna getan: Nach einer schweren Ehekrise mit ihrem Mann Gerald (40) und dem Entschluss, um ihre Beziehung zu kämpfen, startete das Paar einen Neuanfang. Vor Kurzem zog die kleine Familie dann von Namibia nach Polen. Ihre neue Haarlänge beschreibt Anna als Schritt zu mehr "Leichtigkeit", räumt jedoch ein, die Extensions eines Tages vielleicht wieder nutzen zu wollen.

Die in Polen geborene Anna wurde 2017 durch die RTL-Show bekannt, als sie Gerald kennen und lieben lernte. Die beiden gelten seitdem als eines der bekanntesten Paare der Kuppelshow. Bereits kurz nach der Show zog Anna zu ihrem Mann nach Namibia, wo sie 2018 heirateten. Mit ihren beiden Kindern, Sohn Leon und Tochter Alina, haben sie ihr Familienglück komplettiert. Besonders auf Social Media gewährt die Reality-TV-Darstellerin regelmäßig private Einblicke in ihr Leben – von Familienmomenten über die Bewältigung von Krisen bis hin zu ihren modischen Abenteuern.

Instagram /annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / annaheiser Anna Heiser, TV-Bekanntheit

Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser im Oktober 2025 in Polen