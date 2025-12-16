Werder-Bremen-Star Maximilian Wöber erstmals Papa geworden

Glücksnachricht aus dem Hause Wöber: Maximilian Wöber und seine Frau Kim sind Eltern geworden. Das verkündete der Werder-Bremen-Verteidiger via Instagram. Dort teilten der 31-fache ÖFB-Teamspieler und seine Partnerin das intime Update mit einem schlichten, aber eindeutigen Hinweis: "9.12. 2025 – L". Zudem nutzte die frischgebackene Mama ein hellblaues Herz – etwa eine Anspielung auf das Geschlecht des Babys? Für den Abwehrspieler ist es das erste Kind. "Das schönste Datum", ließ der Profi in der Bildunterschrift anklingen und setzte damit den emotionalen Schlusspunkt unter ein Jahr voller Höhen und Tiefen.

Im Social-Media-Posting hielten Maximilian und Kim bewusst Details zum Nachwuchs zurück: Name und Geschlecht bleiben vorerst privat, lediglich der Anfangsbuchstabe "L" durfte hinaus in die Welt. Das sorgte für reichlich Herz-Emojis unter dem Beitrag. Neben zahlreichen Gratulationen von Fans meldeten sich auch Fußballkollegen. Julian Weigl (30) kommentierte zum Beispiel: "Glückwunsch!" Zudem lautete es: "Wie schön! Gratulation an die neue Familie" oder "Sooo unendlich süß! Gratuliere euch vielmals".

Privat gelten Maximilian und Kim als bodenständiges Duo. Während abseits des Rasens das Glück perfekt scheint, läuft es sportlich für den Bremen-Legionär noch nicht nach Wunsch. Seit seiner Leihe an die Weser stand der Innenverteidiger lediglich 79 Minuten auf dem Platz, ehe ihn eine Verletzung stoppte. Laut Vereinsumfeld rückt das Comeback allerdings näher, die Rückkehr ins Teamtraining gilt als Etappenziel.

