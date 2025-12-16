"Bauer sucht Frau International"-Marco & Sabine sind verlobt

Marco und Sabine aus der siebten Staffel von Bauer sucht Frau International machen ihre Liebe offiziell: Die beiden haben sich verlobt und die frohe Nachricht mit einem emotionalen Instagram-Post geteilt. Zu sehen ist ein Zusammenschnitt inniger Pärchenmomente auf der Farm in Namibia, gekrönt von dem Augenblick, in dem Marco auf die Knie geht und Sabine tief in die Augen blickt. "Mein Herz wusste es schon lange vor unserer ersten Begegnung …", schrieb Sabine zu dem Video und ergänzte: "Das ist Magie. Ja, ich will." Die Verlobung verkündeten sie Mitte Dezember aus der Region Omaheke, wo der Rinderzüchter lebt. Die Reaktionen ihrer Community ließen nicht lange auf sich warten.

Kennengelernt hatten sich die beiden in der Kuppelshow, wo es bereits während der Hofwoche heftig funkte. Sabine verschob damals sogar ihren Rückflug, um länger auf Marcos 8.000 Hektar großer Farm zu bleiben. Schließlich packte die Bayerin in der Heimat endgültig ihre Koffer und zog zu dem Landwirt nach Namibia. Seitdem nehmen die Turteltauben ihre Follower mit in den Alltag unter der afrikanischen Sonne – vom Ranchleben bis hin zu romantischen Momenten. Auf Social Media bedankten sie sich nun nach der Verlobungswelle erneut bei ihren Fans. "Wir sind so unglaublich überwältigt von euren vielen herzlichen Glückwünschen zu unserer Verlobung", erklärten Marco und Sabine und fügten hinzu: "Jeder von euch ist zu einem Teil unserer Geschichte geworden. Ihr seid einfach toll." Einen Termin für die Hochzeit verrieten sie noch nicht, kündigten aber an, ihre Community weiter mitzunehmen.

Vor sechs Monaten sorgte Marco zu Beginn der Sendung für Gesprächsstoff, als er fünf ganz unterschiedliche Bewerberinnen nach Deutschland einlud, um dort seine Favoritinnen auszuwählen. Bei der ersten Auswahl entschieden sich der Rinderzüchter und die Frauen in einem spannenden Mix – das jüngste "Küken" Pia und Sabine, die mit ihrer Leidenschaft für Naturschutz punktete, wurden schließlich nach Namibia zur Hofwoche eingeladen. In der Naturliebhaberin fand er schlussendlich die große Liebe. Marco und Sabine wirken angekommen zwischen Weidezäunen, roter Erde und endlosen Horizonten. Auf ihren Kanälen zeigen die Verlobten gemeinsame Farmrunden, ruhige Abende zu zweit und kleine Alltagsrituale, die ihre Geschichte prägen – Bilder eines neuen Zuhauses, das sie nach der TV-Reise zusammen aufgebaut haben.

Instagram / sabines.herzensreise.namibia Sabine und Marco, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

