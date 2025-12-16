Das gibt Ärger: Er stößt bei "Bachelor in Paradise" neu dazu

In Folge acht von Bachelor in Paradise steht im Paradies ein ganz besonderer Abend an: die große Roast-Night. Die Kandidaten sollen sich gegenseitig auf humorvolle Art und Weise parodieren und aufs Korn nehmen. Als Erster betritt jedoch ein Neuzugang die Bühne: Ferry, bekannt aus der Bachelorette-Staffel mit Stella Stegmann (28). Damals stand Ferry gemeinsam mit Devin Dayan im Finale, am Ende entschied sich Stella jedoch für Devin. Im Paradies treffen die beiden ewigen Konkurrenten wieder aufeinander – ein Anlass für Freude ist das wohl für keinen der zwei. "Als ob ich nicht schon genug Probleme in diesem Haus habe", stöhnt Devin.

Bei seinem kurzen Comedy-Set scheut Ferry nicht vor Konfrontation zurück. "Kurze Frage: Wie nennt man einen Typen, der einer Bachelorette alles vorlügt, um ins Finale zu kommen?", stichelt er. Der 30-Jährige meint damit offensichtlich Devin – dieser kontert jedoch trocken: "Ferry." Doch damit nicht genug: Ferry flirtet auch Devins Auserwählte Mimi Gwozdz (31) an und neckt sie mit ihrer "schlechten Männerwahl". Schon jetzt scheint Ferrys Anwesenheit einen Keil zwischen Devin und Mimi zu schieben. "Ich kotz’ im Strahl, dass der B*stard hier ist", raunt Devin ihr zu, Mimi entgegnet nur schulterzuckend: "Ich find' den richtig witzig."

Zwischen Devin, Ferry und Stella entwickelte sich bei "Die Bachelorette" eine komplizierte Dreiecksbeziehung. Obwohl Devin und Stella die Show mit ernsten Absichten verließen, hielt sie Kontakt zu dem Zweitplatzierten. Das verriet Ferry damals bei "Aftershow – der Reality-TV-Podcast". "Ja, sicher. Ich habe Kontakt zu [Stella]", bestätigte er und fügte hinzu: "Ich will nicht sagen, dass es für mich superplatonisch ist."

RTL Die Kandidaten von "Bachelor in Paradise" beim Dinner der Wahrheit

RTL Ferry bei der Roast-Night bei "Bachelor in Paradise" 2025

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Stella Stegmann und Devin Dayan, Reality-TV-Bekanntheiten