In Erinnerung: Rob Reiner verärgerte Jack Nicholson am Set

Am Set des gefeierten Thrillers "Eine Frage der Ehre" kam es damals zu einem besonderen Moment zwischen Regisseur Rob Reiner (†78) und Hollywood-Legende Jack Nicholson (88). Während der Dreharbeiten zur berühmten Schlusssequenz, in der Jack als Colonel Jessup seinen Monolog auf dem Zeugenstand hält, soll es kurz zwischen den beiden gekracht haben. Dabei ging es um den ikonischen Satz: "Sie können die Wahrheit doch gar nicht ertragen!" Komiker und Schauspieler Kevin Pollak, der ebenfalls im Film mitwirkte, erinnerte sich im Gespräch bei "The Rich Eisen Show" daran, wie Rob mitten in der Arbeit an dieser Schlüsselszene plötzlich selbst in die Rolle schlüpfte und Jack ungefragt vorspielte, wie der Monolog klingen könnte – sehr zum Erstaunen aller Anwesenden.

Kevin erzählte laut Filmstarts, dass Rob als Regisseur extrem leidenschaftlich war und sich oft von der Energie einer Szene mitreißen ließ. Obwohl in Hollywood eigentlich die ungeschriebene Regel gilt, dass Regisseure ihren Stars nicht vorspielen, wie sie ihre Sätze zu sprechen haben, machte der "Harry und Sally"-Macher genau das: Er lobte Jack zunächst, übernahm dann aber kurzerhand fast die komplette zweite Hälfte des berühmten Monologs und sprach sie mit voller Wucht vor. Dabei stand Jack ihm gegenüber, beobachtete ihn still und ließ ihn ausreden, während das Team gebannt zusah, wie der Regisseur dem Oscarpreisträger quasi seine eigene Szene vorführte.

Als Rob schließlich fertig war, reagierte Jack laut Kevin völlig ruhig. Der Schauspieler setzte lediglich zu einem knappen Satz an, der am Set für Gelächter sorgte: "Ich glaube, ich bin noch nicht so weit." Die beiden Filmgrößen arbeiteten dennoch weiter zusammen, und gerade diese legendäre Szene gilt bis heute als einer der stärksten Momente in Jacks Karriere. Rob, der kürzlich verstorbene Regisseur und Schauspieler, war für viele Kolleginnen und Kollegen ein leidenschaftlicher Geschichtenerzähler. Demi Moore (63), die in "Eine Frage der Ehre" die Rolle der Joanne Galloway übernahm, äußerte sich kürzlich auf Instagram zu Robs Tod: "Es gibt keine Worte, um die unfassbare Bestürzung über den Verlust von Rob und Michele Reiner auszudrücken", schrieb Demi.

