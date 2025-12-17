Für Krimifans: "Sherlock & Daughter" startet bald im Stream

Krimifans können sich auf die neue Serie "Sherlock & Daughter" freuen, die ab dem 1. Februar 2026 bei Magenta TV verfügbar sein wird. Besonders interessant: Die ersten beiden Episoden der insgesamt acht Folgen langen Staffel können auch ohne Magenta-Abo kostenlos auf der Website des Anbieters angeschaut werden. Im Mittelpunkt der Geschichte stehen der legendäre Detektiv Sherlock Holmes, gespielt von David Thewlis, und Amelia Rojas, dargestellt von Blu Hunt (30), deren mögliche Verwandtschaft eine zentrale Rolle in der Handlung spielt.

Die Serie versetzt den berühmten Sherlock Holmes in eine ungewohnte Situation, denn eine rätselhafte Bedrohung zwingt ihn dazu, mit Amelia zusammenzuarbeiten. Nach dem mysteriösen Mord an ihrer Mutter stellt sich für die junge Amerikanerin die Frage, ob der berühmte Detektiv tatsächlich ihr lange vermisster Vater sein könnte. Gemeinsam müssen sie nicht nur die globale Verschwörung rund um den Mord aufdecken, sondern auch herausfinden, ob zwischen ihnen eine familiäre Verbindung besteht. Unterstützt werden sie dabei von einer starken Besetzung: Neben Thewlis und Hunt gehören Dougray Scott und Aidan McArdle zum Hauptcast.

Auch hinter den Kulissen setzt sich ein namhaftes Team zusammen: Die Drehbücher der Serie stammen aus der Feder von Brendan Foley, der bereits mit "Cold Courage" überzeugt hat. Für die Regie ist Bryn Higgins verantwortlich, der mit Projekten wie Black Mirror Erfahrung im Spannungsaufbau gesammelt hat. Die Serie feierte bereits Erfolge in den USA bei The CW sowie in Großbritannien und Irland via Discovery+. Durch die aufregende Mischung aus Krimi, Familiengeschichte und internationaler Intrige ist "Sherlock & Daughter" ein vielversprechender Neustart für alle, die Spannung lieben.

Anzeige Anzeige

Getty Images David Thewlis bei der UK-Premiere von "Landscapers" in der Queen Elizabeth Hall, London

Anzeige Anzeige

Getty Images Blu Hunt bei der Closing Ceremony des 64. Monte-Carlo Television Festival in Monaco

Anzeige Anzeige

Getty Images David Thewlis bei der Premiere von "Avatar: Fire And Ash" in Boulogne-Billancourt, 05. Dezember 2025

Anzeige