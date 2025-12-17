Temptation-Aleks hält Brenda für "schlechten Einfluss"

Aleksandar Petrovic (34) wird für sein Verhalten bei Temptation Island V.I.P. scharf kritisiert. Nun teilt der Realitystar selbst gegen eine andere Teilnehmerin der Show aus. In einer Fragerunde auf Instagram spricht er über Brenda Brinkmann und erklärt: "Sie ist ein absolut schlechter Einfluss für Vanessa. Und wer mit dieser Person befreundet ist, der hat sie nicht mehr alle. Der kann auch nicht viel besser sein als sie." Der Auswanderer behauptet, es gebe Gespräche aus einem Lagerfeuer-Moment, die nie ausgestrahlt wurden, die seine Sicht stützen würden.

Beim letzten Lagerfeuer in der TV-Show gerieten Brenda und Aleks aneinander, nachdem die Influencerin Vanessa deutlich in Schutz genommen hatte. Obendrein zeigte sie während der bislang ausgestrahlten Folgen immer wieder ihre Unterstützung für ihre TV-Kollegin, während diese von Aleks' Aktionen in der Männervilla erfuhr. Für den Unternehmer ist Brenda zu häufig unter die Gürtellinie gegangen. Er berichtet im Netz: "Sie hat gestern in ihrer Story gesagt, dass sie das Recht hätte, auf meine Mutter zu gehen. Das zeigt ja nur, aus was für einer Gosse sie kommt."

Laut dem 34-Jährigen ist die aktuelle Staffel von "Temptation Island V.I.P." darauf ausgelegt, die Männer schlecht darzustellen. Diese Meinung machte er auch in der jüngsten Episode deutlich. Bei einem Lagerfeuer konfrontierten ihn Moderatorin Janin Ullmann (44) und die Kandidatinnen Brenda und Chiara Antonella (28) mit seinen strittigen Aussagen. Daraufhin verlor Aleks die Fassung und schimpfte: "Das ist nicht fair. Ich wurde schon vor drei Jahren einmal gef*ckt. Ich habe meine Hosen runtergelassen, damit ich die Liebe von Vanessa haben kann. Und drei Jahre später spuckt sie auf mich [...] und ganz Deutschland lacht wieder über mich. Ich bin das Opfer, wie immer."

Collage: RTLZWEI, IMAGO / STAR-MEDIA Collage: Aleks Petrovic und Brenda Brinkmann

RTL Aleks Petrovic, Marwin Klute, Brenda Brinkmann und Chiara Antonella beim "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6