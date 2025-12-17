Schräg? Rod Stewart schreit einen Fan bei seinem Konzert an

Rod Stewart (80) sorgte bei seinem Konzert in Athen für eine Überraschung: Er unterbrach plötzlich den Auftritt, um sich wegen eines Fans zu echauffieren. Während seines Hits "Do Ya Think I’m Sexy?" richtete sich der 80-jährige Musiker lautstark an eine Person am Bühnenrand und rief: "Geh aus dem sche*ß Weg. Du verdirbst die Show für alle. Geh weg. Wir brauchen dich hier nicht!" Videos des Vorfalls, die auf TikTok kursieren, zeigen den Ausbruch des Sängers.

Die überraschende Szene ereignete sich während Rods Konzert, das aus 25 Songs bestand, einschließlich Klassikern wie "Maggie May" und "You Wear It Well". Offenbar war ein hochgehaltenes Schild der Auslöser. Es wird aber auch spekuliert, dass sein harsches Verhalten aus Frustration über das schlechte Abschneiden seines Fußballteams Celtic resultiert haben könnte. Kurz zuvor musste die Mannschaft eine empfindliche Niederlage hinnehmen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Rod mit seinem Verhalten für Aufsehen sorgt. Vor einigen Monaten bereitete der Popsänger eine denkwürdige Szene bei einem Champions-League-Spiel: Nach eigenen Angaben hatte er "ein paar Drinks" zu viel intus, als er während eines Interviews plötzlich laut grölte: "Haltet die Klappe!" Mit seinem Gebrüll wollte er die lautstarken Fans im Hintergrund übertönen. Auch charmante Versprecher ließen nicht lange auf sich warten: Er verwechselte Moderator Peter Schmeichel kurzerhand mit Gordon Banks und nannte den Experten Micah Richards "Big Knees" statt "Big Meeks".

Getty Images Rod Stewart, Sänger

Getty Images Rod Stewart im Juni 2024

Instagram / penny.lancaster Rod Stewart im Januar 2025

