Fotos gelöscht: Kriselt es etwa bei Daymian Weiß und Smilla?

Smilla Eckerle und Daymian Weiß geben ihrer Community derzeit Rätsel auf. Nachdem die beiden Reality-TV-Stars zuletzt noch Freude über die Adoption eines kleinen Welpen geteilt hatten, ist bei Instagram nun nichts mehr von ihrem harmonischen Liebesglück zu sehen. Daymian hat alle gemeinsamen Fotos von seinem Profil entfernt – mit Ausnahme des Beitrags, der die Hundeadoption verkündet. Smilla handelte offenbar gleichermaßen, denn auch auf ihrem Account sind sämtliche Pärchenbilder und -videos verschwunden. Zudem scheinen die beiden sich aktuell nicht mehr zu folgen, was die Fans umso mehr verwundert.

Ob hinter dieser plötzlichen Veränderung Streit, eine Beziehungspause oder andere private Beweggründe stecken, ist bislang unbekannt. Das einst so verliebt wirkende Duo hatte seine Follower stets an seinem Alltag teilhaben lassen. Nun mangelt es jedoch an einer Erklärung für das digitale Fotochaos. Weder Smilla noch Daymian äußerten sich bisher öffentlich zu diesem Thema. Die Online-Spuren zeigen eine klare Linie: keine Urlaubsbilder, keine Couple-Reels, keine gemeinsamen Storys mehr öffentlich abrufbar.

Noch vor rund drei Wochen sorgten die beiden mit einem clever inszenierten Streich für Aufsehen. In einem Instagram-Video hatten sie ihre Community glauben lassen, eine Schwangerschaft anzukündigen. Dazu hielten sie scheinbar einen Strampler in die Kamera und schrieben: "Manchmal liegen die größten Geschenke nicht unter dem Baum… Unser kleines Wunder ist auf dem Weg." Für viele Follower war die Überraschung groß, als sich herausstellte, dass es dabei nicht um ein Baby, sondern um ihren neuen Welpen im Rentierkostüm handelte.

