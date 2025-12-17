PR-Trennung? Anna-Maria Ferchichi reagiert auf Gerüchte

Anna-Maria Ferchichi (44) hat in der neuesten Folge ihres Podcasts "Zwischen Dubai und Köln – mit Anna-Maria und Kim" offen über die Gerüchte rund um ihre Ehe gesprochen. Gemeinsam mit Kimberly Devlin-Mania nahm sie die Spekulationen auseinander, wonach die aktuelle Beziehungskrise mit Bushido (47) nur ein PR-Manöver sei. Anlass der Mutmaßungen sind die zeitgleiche Veröffentlichung einer Doku und Bushidos laufende Tour. Anna-Maria reagierte darauf mit deutlichen Worten und betonte, dass die Krise real sei und sie diese nicht für Publicity nutzen würden. "Das wäre so schön", sagte sie, als Kim die Vorwürfe aus der Community ansprach.

Im Gespräch erklärt die Achtfach-Mama, das unglückliche Timing sei reiner Zufall. Sie und Bushido, mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, hätten in den vergangenen Wochen viel geweint und sich Hilfe im engsten Kreis geholt. Gerade deshalb treffe es sie, wenn Außenstehende die Schwierigkeiten der beiden als inszeniert abtun. Sie macht deutlich, dass die Öffentlichkeit erst dann eingeweiht werde, wenn sie selbst innerlich gefestigt seien. "Natürlich tragen wir das erst nach außen, wenn wir stabil sind", betont sie im Podcast und unterstreicht damit, dass hinter den Kulissen keine Strategie, sondern echte Belastungen stehen. Zugleich versucht Anna-Maria, den Spieß umzudrehen: "Eigentlich spricht das ja für uns, wenn sie unsere Ehe als so stark empfinden."

Privat gelten Anna-Maria und Bushido seit Jahren als sehr eng verbundenes Team, das seinen Alltag zwischen Großfamilie, gemeinsamen Projekten und dem Leben zwischen verschiedenen Ländern organisiert. In Interviews betonte der Rapper immer wieder, wie sehr er den Rückhalt seiner Frau schätzt, während Anna-Maria sich als jemand zeigt, der hinter den Kulissen viele Fäden zusammenhält. Ihr Podcast mit Kim gibt Fans seit einiger Zeit einen ungefilterten Einblick in Freundschaft, Familienleben und die kleinen und großen Dramen des Alltags.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi im Juli 2024

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Kimberly Devlin-Mania

IMAGO / Berlinfoto Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Oktober 2024