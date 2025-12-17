Darum geht's: Neuer Film "Wake Up Dead Man" erobert Netflix

Der mit Spannung erwartete dritte Teil der "Knives Out"-Reihe, "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", ist nach einem kurzen Gastspiel in den Kinos nun auf Netflix verfügbar. Seit dem 12. Dezember können Abonnenten den von Rian Johnson (52) inszenierten Krimi streamen. Wieder mit dabei: Daniel Craig (57) in seiner Paraderolle als Meisterdetektiv Benoit Blanc. Unterstützt wird er dieses Mal von einem jungen Priester, gespielt von Josh O'Connor (35). Der Fall spielt in einer kleinen Kirche mit dunkler Vergangenheit und dreht sich um einen mysteriösen Mord, der fast wie ein Wunder wirkt. Der hochkarätige Cast umfasst außerdem Glenn Close (78), Josh Brolin (57), Andrew Scott (49), Mila Kunis (42) und viele weitere Stars.

Der Filmtitel "Wake Up Dead Man" ist dem gleichnamigen Song der irischen Rockband U2 entliehen. Der Titeltrack spielt nicht nur auf die düstere Atmosphäre des Films an, sondern thematisiert auch Religion, Zweifel und Moral. Regisseur Rian Johnson nennt den neuen Streifen laut Netflix seinen bisher "persönlichsten Film" und bringt eine spirituelle Dimension in die Geschichte. Neben dem Meisterdetektiv Blanc steht dabei ein Priester im Fokus, der mit einer Glaubenskrise ringt und davon überzeugt ist, dass göttlicher Wille alles richten kann. Die Geschichte greift existenzielle und gesellschaftliche Themen auf, arbeitet aber dennoch mit dem vertrauten Krimi-Prinzip der nervenaufreibenden Tätersuche.

Mit der hochkarätigen Besetzung und einem laut verschiedenen Medienberichten außergewöhnlich hohen Budget reiht sich der Film in die Produktionen ein, die auch bei Preisverleihungen immer wieder große Beachtung finden. Bereits andere Werke des Jahres wie "Hamnet" oder "Frankenstein" wurden in dieser Saison gefeiert und gelten als heiße Kandidaten für kommende Auszeichnungen wie die Critics Choice Awards 2026. Ob sich "Wake Up Dead Man" ebenfalls in die Riege der Preisverdächtigen einreiht, bleibt abzuwarten. In jedem Fall zeigt die Mischung aus humorvoller Unterhaltung und tiefgründigen Themen, warum die "Knives Out"-Reihe so beliebt ist und noch lange nicht auserzählt scheint.

Getty Images Rian Johnson und Daniel Craig bei der Special Screening von "Wake Up Dead Man" im SVA Theater in New York

Getty Images Josh O'Connor und Daniel Craig im September 2024

Imago Rian Johnson und Daniel Craig bei der Eröffnungsgala von Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery